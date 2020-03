Brebemi polo di attrazione: insediamenti per 1 miliardo I territori vicini al tracciato sono diventati la destinazione di siti logistici e produttivi,spinti dall’ottima accessibilità infrastrutturale e dalla disponibilità di aree di grandi dimensioni di Marco Morino

3' di lettura

La Brebemi, la direttissima autostradale Brescia-Milano, è un’autostrada giovane: è stata aperta al traffico nel luglio 2014, ma il suo completamento è avvenuto solo nel novembre 2017, con l’attivazione dell’interconnessione con la A4 Milano-Brescia-Verona. Per questo motivo il suo potenziale a oggi non è stato ancora pienamente realizzato: il traffico è in continuo aumento (+20,9% nell’anno post interconnessione sul 2017 e +8,1% la crescita nel 2019, espressa in veicoli/km, rispetto al 2018) e così lo sviluppo economico dei territori. In particolare, nei prossimi 3-5anni, anni si profilano ulteriori evoluzioni riguardo al comparto logistico-produttivo, che fin qui ha mobilitato investimenti superiori al miliardo di euro per un totale di 23 nuovi insediamenti, sia da parte di aziende specializzate in trasporti, sia da parte di quelle appartenenti alla distribuzione organizzata.

Nelle prossime settimane sarà presentato un aggiornamento dello studio Agici relativo alle ricadute economiche e sociali di Brebemi sul territorio di cui il Sole 24 Ore può dare un’anticipazione, vale a dire il numero degli insediamenti completati nel corso del 2019 che sono 2 (il polo Finiper a Casirate d’Adda e quello della Dole a Calcio) e il numero degli insediamenti approvati e già in costruzione nel 2019 che sono 3 (l’autodromo di Castrezzato acquistato dalla Porche e le aree di Pozzuolo Martesana e Cividate al Piano in mano alle grandi società di consulenza immobiliare quali Cbre Italy e Lcp). L’area lungo la Brebemi è appetibile per questo tipo di insediamenti per la presenza contemporanea di diversi fattori: disponibilità di aree di grandi dimensioni; vicinanza a un’infrastruttura che collega con tutto il Paese e con un corridoio europeo; rapida accessibilità all’area metropolitana di Milano. Tra i principali operatori che hanno investito e stanno investendo lungo la Brebemi si segnalano:

Amazon, a Casirate, colosso dell’e-commerce, ha costruito un sito di smistamento dei propri prodotti;

Dhl, una delle maggiori compagnie di spedizioni e logistica al mondo, è presente dal 2013 a Pozzuolo Martesana;

Brivio&Viganò e Italtrans, stabilitisi rispettivamente a Pozzuolo Martesana e Calcio, operatori specializzati che gestiscono la fase logistica per aziende della grande distribuzione;