Brebemi, gli spagnoli puntano al 100%

Fino al 2019 la crescita del traffico era comunque del 20% rispetto all’anno precedente, ma con il Covid le cose sono peggiorate. La società si “consola” con un dato un po’ più ottimistico: la crescita del 10%, negli ultimi 5 mesi, dei transiti dei veicoli pesanti rispetto al 2019.

Probabilmente a rendere appetibile l’autostrada per un gruppo come Aleatica è il progetto di sostenibilità ecologica che si basa sull’elettrificazione a induzione (sul modello svedese). Al momento è in fase di sperimentazione lungo un chilometro, in collaborazione con 13 aziende. Poi il modello verrà esteso, se darà esiti positivi, entro il 2023 lungo tutti i 52 chilometri.