Breitling rileva la proprietà dello storico marchio Universal Genève

Nuova e importante operazione per Breitling, che insieme a Partners Group, suo azionista di maggioranza, ha annunciato l’acquisizione dello storico brand orologiero svizzero Universal Genève, fondato nel 1894, e dal 1989 di proprietà di Stelux Group, azienda con sede a Hong Kong. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti, ma a livello organizzativo, come ha spiegato Georges Kern, ceo di Breitling, «Universal Genève opererà come maison separata da Breitling e avrà un team dedicato».

Il marchio ha una ricco passato alle spalle, consolidato nel tempo dai suoi movimenti realizzati in-house e da modelli che hanno lasciato il segno nella storia delle lancette come il reversibile Cabriolet degli anni 20, i cronografi Compax e il Tri-Compax con calendario completo degli anni 40, il resistente Polerouter (disegnato negli anni 50 da un poco più che ventenne Gérald Genta, il leggendario designer di icone orologiere come Royal Oak di Audemars Piguet e Nautilus di Patek Philippe) e il Golden Shadow del 1966, che all’epoca poteva vantare il movimento automatico più sottile sul mercato.

Per vedere i primi prodotti di questa maison sotto la nuova proprietà ci vorrà del tempo. «Ricostruire un marchio dalla storia così ricca non sarà un’impresa veloce, ma sarà un’opera meticolosa che si evolverà nei prossimi anni - aggiunge Kern -. L’entusiasmo non ci manca e abbiamo la piena consapevolezza del compito che ci spetta e della profonda eredità che dovremo sostenere».

Da quando nel 2017 Kern è diventato ceo e shareholder di Breitling, il brand ha ottenuto, anno dopo anno, risultati molto importanti, evidenziati dall’entrata nella top ten (al nono posto) per turnover delle case orologiere svizzere, stimato da Morgan Stanley in 860 milioni di franchi svizzeri nell’anno solare 2022 (+25% sul 2021) e in 875 milioni di franchi svizzeri nell’anno fiscale chiuso a marzo 2023. Ma anche (come sottolineato dallo stesso manager nel Rapporto Orologi del Sole 24 Ore del 23 novembre scorso), con il numero delle boutique, di proprietà o in partnership nel mondo: «Il loro aumento sottolinea la nostra crescita: quattro anni fa erano 50, a fine anno fiscale 2024 saranno 300, di cui 20 in Cina».