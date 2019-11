Brembo: -10,7% utili 9 mesi, in lieve calo i volumi per l’intero anno

«È un'intera stagione complessa per l'automotive. Le tecnologie dell'auto - ha commentato il vice presidente esecutivo Matteo Tiraboschi - stanno cambiando velocemente. Questo crea sicuramente delle grandi opportunità nel lungo periodo ma nel breve, a causa della poca chiarezza per il consumatore finale, pesa sull'immatricolato. In un contesto dove il mercato scende del 7-8 per cento però, noi tutto sommato abbiamo una contrazione del volume che è veramente molto marginale e dettata dal cambio di perimetro e del mix».

«A parità e omogeneità di business avremmo dei ricavi in linea con quelli del 2018 - ha evidenziato Tiraboschi -. Brembo è un'azienda resiliente rispetto al mercato perché andiamo a prendere le fasce alte, un mercato di nicchia rispetto a quello tradizionale Non è banale che in una fase di mercato non positiva la nostra redditività sia invariata: abbiamo un'ebitda un punto percentuale superiore a quello dell'anno scorso. Il margine al 20% è un indicatore di robustezza del business che Brembo ha acquisito negli ultimi anni».