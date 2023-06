Brembo cade sul trasloco in Olanda: ecco cosa succede a chi ha le azioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Giornata impegnativa per Brembo che, dopo l’annuncio di ieri di voler trasferire in Olanda la sede legale, paga in Borsa la scelta effettuata per avere mani più libere sull’m&a.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa succede adesso. Il Cda della società ha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 27 luglio la proposta di trasferire la sede legale della società nei Paesi Bassi, adottando la forma giuridica di una Nv regolata dal diritto olandese. La sede fiscale dovrebbe rimanere in Italia e le azioni dovrebbero continuare ad essere quotate sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

Loading...

L’obiettivo strategico

L’obiettivo dell’operazione, che somiglia ad esempio a quella compiuta l’anno scorso da Mediaset poi diventata MfE-MediaforEurope, consiste nel rendere la struttura del capitale più flessibile potenziando il voto maggiorato. Una volta blindato il controllo, sarà più agevole la strada verso acquisizioni o integrazioni di grande dimensione, che potranno essere spesate con carta, cioè in azioni, senza alterare gli equilibri a livello di governance.

Voto ancora più maggiorato

Il diritto di voto maggiorato per gli azionisti di lungo periodo è attualmente già in vigore in Italia con voto doppio per chi detiene le azioni per 2 anni: in base a questo meccanismo, infatti, la famiglia Bombassei detiene il 53,5% del capitale e il 69,7% dei voti. Tuttavia, passando sotto le norme olandesi potrà essere ora ulteriormente rafforzato: gli azionisti fedeli infatti avranno un voto in più per ogni anno in cui si risulta iscritti nel registro Loyalty, fino a 9 voti aggiuntivi per azione. Non solo: è previsto anche un voto addizionale per chi è già iscritto nel registro o che lo sarà entro la data del periodo di recesso, con efficacia dal giorno in cui sarà finalizzato il trasferimento.

Azionisti grandi e piccoli

Le regole sono chiaramente le stesse per tutti, ma in termini di controllo i maggiori benefici saranno per la famiglia Bombassei, che a fine percorso potrebbe avere il 77% dei diritti di voto (assumendo zero recesso e che nessuno ottenga il voto aggiuntivo).