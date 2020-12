Brembo conquista 500 titoli mondiali nel motorsport L'azienda italiana produttrice di impianti frenanti ha raggiunto l'importante traguardo di cinquecento titoli mondiali in oltre 45 anni di presenza nel motosport di Giulia Paganoni

È l'Italia delle soddisfazioni. Il palmares dell'azienda bergamasca si arricchisce di un altro successo: con i 42 titoli ottenuti (tra piloti, costruttori e team) nel 2020, è stato raggiunto il traguardo di 500 campionati del mondo vinti dall'inizio della sua storia.



Una presenza costante dalle due alle quattro ruote



Il gruppo Brembo (che comprende tra gli altri anche Marchesini e Ap Racing) raggiunge il traguardo di 500 successi ottenuti nelle diverse competizioni a due e a quattro ruote in oltre 45 anni di presenza globale nel Motorsport.



In Formula 1 tutti i 17 Gran Premi disputati nella stagione attuale sono stati vinti da vetture fornite di componenti Brembo. L'azienda bergamasca può vantare vittorie in 442 Gran Premi su 785 che si sono disputati dal 1975 (anno di esordio nel campionato) a oggi, per un totale di 26 campionati del mondo piloti e 30 campionati del mondo costruttori vinti con i principali team.



Passando alla due ruote, il dominio è evidente. Nel campionato di MotoGP, ma i nuovi successi arrivano anche da Moto2 e Moto3 (anche con Marchesini). Superate le 500 vittorie nella classe regina (classe 500 e MotoGP): per la quinta stagione consecutiva Brembo ha fornito tutti i team. In particolare, i 27 piloti che quest'anno hanno corso almeno una gara in MotoGP, si sono affidati agli elevati livelli di performance e sicurezza garantiti dai componenti Brembo: pinze freno, dischi e pastiglie in carbonio, pompe freno e pompe frizione.



Ennesimo dominio incontrastato per Brembo anche nel campionato World Superbike, in cui è presente dal 1988 con ben 29 successi nel campionato del mondo piloti e 33 nel campionato del mondo costruttori ottenuti in oltre trent'anni di presenza con i principali team.