Brembo conquista il Premio Compasso d'Oro ADI per la propria pinza freno Formula E. L'Oscar del design italiano è stato assegnato a Brembo per la pinza freddo delle monoposto di Formula E. di Giulia Paganoni

Il Premio Compasso d'Oro 2020 è stato assegnato a Brembo, in riconoscimento della pinza freno delle monoposto elettriche che gareggiano nel campionato di Formula E. A ritirare il premio, Alberto Bombassei, Presidente di Brembo, durante la cerimonia di premiazione, presso l'Adi Design Museum a Milano.

Il premio Compasso d'Oro

Arrivato alla XXVI edizione, il Compasso d'Oro rappresenta l'Oscar del design italiano. Viene assegnato ogni due anni dall'Adi (Associazione per il Disegno Industriale) che in oltre 60 anni di attività ha selezionato e premiato le migliori espressioni del made in Italy.

Un premio che porta il brand bergamasco ai massimi livelli del saper fare italiano: un'eccellenza che unisce creatività, design e tecnologia e che permette di realizzare prodotti non solo di grande qualità, ma anche permeati di gusto estetico e amore per la bellezza. Una cultura, quella Brembo, che da sempre ci spinge a rendere il freno un oggetto dal design distintivo e anticipatore delle evoluzioni tecnologiche del settore.

Tutti gli oggetti insigniti con il Premio Compasso d'Oro e con Menzione d'onore, entrano a far parte di diritto della Collezione Compasso d'Oro Adi, dichiarata il 22 aprile 2004 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di “eccezionale interesse artistico e storico”.

Pinza Formula E Made by Brembo

Brembo è fornitore ufficiale del Campionato Mondiale FIA Formula E tramite Spark Racing Technology. E proprio con la pinza Formula E, l'azienda bergamasca ha ottenuto il secondo Premio Compasso d'Oro Adi, oltre a quello del 2004 ricevuto per il Brembo CCM, l'impianto frenante in carbonio ceramico per vetture da strada.

La pinza freno Brembo per la Formula E è espressione della quarantennale esperienza di Brembo nell'arena del motorsport, al servizio dell'innovazione. Da sempre attenta ai nuovi trend del mondo dell'automotive, Brembo ha creduto e investito nella propria presenza nel principale campionato motoristico elettrico al mondo. Lo ha fatto sviluppando un impianto frenante unico: la pinza insignita del Premio Compasso d'Oro Adi è una monoblocco a 4 pistoni in lega d'alluminio, che coniuga prestazioni e leggerezza in una geometria senza compromessi. È un prodotto industriale che pur nelle condizioni estreme delle competizioni, non perde mai la sua estetica identitaria, dinamica e sportiva, in linea con i linguaggi delle vetture elettriche per le quali è stata ideata.