Brembo dona un milione di euro per la lotta contro il Coronavirus L'azienda di Bergamo ha donato un milione di euro all'Ospedale Papa Giovanni XXIII, a Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo e all'Istituto Mario Negri, per proseguire la ricerca di Giulia Paganoni

1' di lettura

La solidarietà al primo posto per la gara più importante: vincere contro la pandemia in corso. Continua il sostegno di Brembo alla ricerca per contrastare l'emergenza sanitaria. Infatti, l'azienda bergamasca ha deciso di devolvere un milione di euro a tre eccellenze della città, l'Ospedale Papa Giovanni XXIII, la Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (From) e l'Istituto Mario Negri, che si stanno impegnando nell'area più colpita dalla pandemia, combinando la ricerca clinica con quella farmacologica.

Attività in corso nelle strutture sanitarie

Ospedale Papa Giovanni XXIII, Fondazione From e Istituto Mario Negri stanno lavorando congiuntamente a tre linee di ricerca che partono da evidenze provenienti da studi clinici esistenti. Questo sforzo congiunto potrebbe portare in tempi molto brevi a un contrasto efficace al virus, riducendo significativamente il numero di pazienti da trattare negli ospedali.

Brembo aveva già fatto una donazione circa due settimane fa per sostenere i reparti di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, dove sono trattati ancor oggi i casi più critici di Covid-19 e che richiedono un'assistenza molto complessa e delicata.

Ora, l'azienda ha deciso di allargare gli sforzi anche alla ricerca, al fine di sviluppare, in tempi ragionevoli, terapie adatte per contrastare l'emergenza sanitaria.

La donazione Brembo vuole essere un esempio di sostegno alla ricerca, che ci si augura venga seguito da numerose altre realtà imprenditoriali, allo scopo di giungere velocemente ad una risoluzione di questa difficile situazione.