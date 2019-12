Brembo: festeggia 46 titoli mondiali conquistati nel 2019 La multinazionale bergamasca è leader nelle applicazioni di impianti frenanti ad elevate prestazioni. E nel motorsport, oltre a vantare una lunga esperienza, può fregiarsi anche di numerose vittorie conquistate di Giulia Paganoni

L'azienda bergamasca è leader nelle applicazioni di impianti frenanti ad elevate prestazioni. E nel motorsport, oltre a vantare una lunga esperienza, può fregiarsi anche di numerose vittorie conquistate.

Sono numerose le vittorie conquistate da auto e moto dotate di impianti frenati firmati Brembo. Dalle auto che corrono nelle gare di durata, alle monoposto di Formula Uno alle moto. Ma non solo; infatti, anche moto elettriche e monoposto elettriche montano impianti frenanti Brembo. Ecco quindi una carrellata dell'attività dell'azienda bergamasca conosciuta in tutto il mondo.

I successi di Brembo in Formula Uno

In Formula Uno, Brembo è presente dal 1975, tutti i 21 GP disputati nella stagione attuale sono stati vinti da vetture fornite di componenti Brembo. L'azienda bergamasca può vantare vittorie in 425 Gran Premi sui 1.018 nella storia della Formula 1 (dal 1950 ad oggi), per un totale di 25 Campionati del Mondo Piloti e 29 Campionati del Mondo Costruttori vinti con i principali team protagonisti.

MotoGP: dal 2002 conquistati tutti e 315 Gran Premi

Altro traguardo importante raggiunto dall'azienda bergamasca nel 2019 sono le 500 vittorie nella classe regina (classe 500 e MotoGP): per la quarta stagione consecutiva Brembo ha fornito tutti i team. Nello specifico, i 28 piloti che quest'anno hanno corso almeno una gara in MotoGP, si sono affidati agli elevati livelli di performance e sicurezza garantiti dai componenti Brembo: pinze freno, dischi, pompe freno, pompe frizione e pastiglie.

Da quando la classe MotoGP è stata introdotta (nel 2002) tutti i 315 Gran Premi disputati sono stati vinti da moto dotate di freni Brembo. La serie vincente marchiata Brembo è però ben più lunga nel campionato poiché sin dal 1995 tutti i GP sono stati vinti da moto equipaggiate con freni dell'azienda bergamasca. Partendo dal 1978 e arrivando fino al 2001, si aggiungono altri 185 GP vinti da moto dotate di freni Brembo nella classe 500, per un totale di 500 vittorie in oltre 40 anni di presenza nella classe regina.

Brembo può vantare in MotoGP il successo in 31 Campionati del Mondo Piloti e 32 Campionati del Mondo Costruttori vinti con i principali team protagonisti.

La sfida dell'elettrico coinvolge anche Brembo

Il 2019 segna inoltre un'altra importante pietra miliare nella storia di Brembo nel Motorsport. L'azienda è entrata a far parte da protagonista delle due principali competizioni del motorsport elettrico: il campionato Fia Formula E e la Fim MotoE World Cup. In Formula E, Brembo ha fatto il suo ingresso nella Stagione 5, equipaggiando con un intero impianto frenante ad hoc tutte le 22 monoposto elettriche della nuova generazione (la cosiddetta Gen2) tramite il costruttore Spark Racing Technology, fornitore dei telai e responsabile dei rapporti con le squadre. Per la MotoE, invece, il 2019 è stato l'anno d'esordio, con Brembo a bordo fin dalla griglia di partenza: tutte le 18 Ego Corsa di Energica hanno montato un intero impianto frenante prodotto dall'azienda bergamasca, nonché le ruote forgiate Marchesini, brand parte del Gruppo, che ha equipaggiato anche 7 team su 11 in MotoGP.