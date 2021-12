Brembo festeggia il suo 60esimo anniversario con 62 titoli mondiali vinti nella stagione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Brembo, leader mondiale negli impianti frenanti, celebra nel migliore dei modi la conclusione del 60° anniversario dalla sua fondazione, confermando la propria supremazia tecnologica nel Motorsport grazie a 62 titoli mondiali ottenuti nella stagione 2021 nelle principali competizioni a due e a quattro ruote.

Oltre 500 titoli mondiali conquistati nel tempo

Ennesimo record per l’azienda bergamasca: in 47 anni di presenza globale nelle diverse competizioni Motorsport, il gruppo non aveva mai conquistato così tanti successi come avvenuto nel 2021, per un numero totale di oltre 500 titoli mondiali conquistati nel tempo.

Una lunga esperienza nel mondo del Racing che si conferma un formidabile laboratorio per Brembo, in cui vengono testate le soluzioni tecnologiche più innovative, che vengono poi trasferite su veicoli stradali. Un approccio in linea con la mission di Brembo di diventare un autorevole Solution Provider al fianco dei grandi produttori di auto e moto per fornire soluzioni all'avanguardia e sostenibili che garantiscano la migliore esperienza di guida.Titoli Motorsport che comprendono anche gli importanti traguardi ottenuti con Marchesini e AP Racing (marchi che fanno parte del gruppo dal 2000) e con altri due marchi recentemente acquisiti dal gruppo bergamasco: si possono contare infatti vittorie con Sbs Friction, leader nello sviluppo, produzione e vendita di pastiglie freno aftermarket e materiali d'attrito per motociclette, scooter, Atv/Utv, auto speciali e applicazioni industriali e con J.Juan, leader nello sviluppo e produzione di tubi freno in treccia metallica e componenti di sistemi frenanti per il settore delle motociclette.

Dominio in F1 e MotoGP

In Formula 1 tutti i 22 GP disputati nella stagione attuale sono stati vinti da vetture fornite di componenti del gruppo Brembo. L'azienda bergamasca può vantare vittorie in 463 Gran Premi su 807 che si sono disputati dal 1975 (anno di esordio nel campionato) a oggi, per un totale di 27 campionati del mondo piloti e 31 campionati del mondo costruttori vinti con i principali team.

Continua il dominio assoluto anche in MotoGP, a cui si aggiungono nuovi successi in Moto2, Moto3 e World Superbike (anche con Marchesini). Superate le 500 vittorie nella classe regina (classe 500 e MotoGP): per la sesta stagione consecutiva Brembo ha fornito tutti i piloti (quest'anno ben 30) che hanno corso almeno una gara in MotoGP, affidandosi agli elevati livelli di performance e sicurezza garantiti dai componenti Brembo.