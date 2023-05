Brembo, maxi-piano di sviluppo da 500 milioni in Cina, America ed Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Brembo chiude il primo trimestre con una crescita dei ricavi a doppia cifra (+12,2%) e un’incidenza della marginalità in linea con i primi tre mesi dell’anno scorso, al 17,5% (era 17,6% nel 2022). Un passo che, secondo le intenzioni dell’azienda, dovrebbe essere confermato anche lungo tutto l’anno, con una crescita dei ricavi del 10% e margini in linea con l’esercizio passato. Il Gruppo intanto annuncia nuovi investimenti in capacità produttiva in Messico, Polonia e Cina. In Estremo Oriente, in particolare, il gruppo di Dalmine, specializzato nella produzione di componenti automotive per il sistema frenante, intende raddoppiare lo stabilimento di Nanchino; in parallelo, sempre a Nanchino, è previsto anche il rinnovamento del centro di ricerca e sviluppo. L’obiettivo è creare un centro all’avanguardia per supportare lo sviluppo di nuove tecnologie richieste dal mercato cinese (che nel primo trimestre ha registrato un calo delle vendite del 9,1%). I lavori cominceranno nella seconda parte del 2023 e il completamento del progetto è previsto entro il primo semestre del 2025.

Il piano complessivo di investimenti annunciato dal Gruppo è di circa 500 milioni di euro e comprende interventi in altri due piattaforme continentali-chiave, come quella in Messico e in Polonia. Nelle Americhe il gruppo sta completando il raddoppio del proprio stabilimento produttivo di Escobedo, in Messico, dedicato alle pinze freno. Lo stabilimento, una volta a regime, consentirà di conseguenza il raddoppio della capacità produttiva dell’azienda nel Paese. Nell’Est Europa, invece, Brembo ha deciso di avviare la realizzazione di una nuova fonderia di ghisa a Dąbrowa Górnicza, in Polonia. L’investimento - spiega la società - creerà la più innovativa fonderia Brembo a livello globale, che sarà dotata di tecnologie all’avanguardia anche in ottica di sostenibilità. L’avvio della prima colata della fonderia è atteso per la prima parte del 2025.

Questi progetti si aggiungono alla già annunciata acquisizione degli spazi di Italcementi all’interno del Kilometro Rosso di Stezzano, che si dovrebbe concludere entro l’anno e grazie alla quale Brembo potrà espandere il quartier generale italiano. «Investiamo per rafforzare la nostra presenza industriale nel mondo, in un contesto di un settore automotive in profonda trasformazione - spiega ilpresidente esecutivo Tiraboschi -. Si tratta di tre investimenti importanti per contribuire alla nostra crescita e consolidare il nostro ruolo di solution provider».

Nei primi tre mesi i ricavi netti consolidati di Brembo hanno sfiorato il miliardo di euro, a 961,9 milioni (+11,6% a cambi costanti rispertto al trimestre precedente). A livello geografico, le vendite sono cresciute in Italia del 4%, in Germania del 26,8%, in Francia del 19,7%, nel Regno Unito del 2,4%. L’India è cresciuta del 13,8% (+18,8 % a cambi costanti), la Cina è calata del 9,1%. Il Nordamerica ha registrato una crescita del 14,1% (+10,1% a cambi costanti), mentre il mercato sudamericano è cresciuto del 64,5% (+56,4 % a cambi costanti). L’Ebitda del trimestre ha raggiunto 168,3 milioni (17,5% dei ricavi), rispetto ai 150,8 milioni del primo trimestre 2022 (17,6% dei ricavi). Il margine operativo netto (Ebit) è risultato pari a 104 milioni (10,8% dei ricavi), confrontandosi con i 92,9 milioni (10,8% dei ricavi) del primo trimestre 2022. Il trimestre si è chiuso con un utile netto di € 76,8 milioni (8% dei ricavi), contro i 71,7milioni (8,4% dei ricavi) dell’analogo periodo dell’anno precedente. Infine l’indebitamento finanziario netto al 31 marzo si attesta a 506,4 milioni, in leggero aumento (di 4,4milioni) rispetto al 31 dicembre 2022.