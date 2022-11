Brembo, in nove mesi i volumi del 2021. Acea, ricavi a +37%

I punti chiave L’utile Brembo balza del 39%

Il Nav di Italmobiliare stabile intorno a 2 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Acea chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto di gruppo a 257,4 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno (248,6 milioni), ricavi consolidati per 3.793,8 milioni di euro, in rialzo del 37,2% rispetto al corrispondente periodo del 2021. L’Ebitda consolidato è in crescita da 930,2 milioni di euro del 30 settembre 2021 a 1.002,3 milioni al 30 settembre 2022, registrando una crescita del 7,8% e un Ebit di 485 milioni di euro (+5%).

Lo rende noto il gruppo dopo il Cda, che conferma la guidance per il 2022 a livello di Ebitda e investimenti mentre rivede quella sull'indebitamento finanziario netto. Per l’Ebitda è stimata una crescita del +4%/+6% rispetto al 2021, con investimenti sostanzialmente in linea con il 2021 al netto degli effetti del DL 50/22 (931 milioni al 31/12/2021). ’indebitamento finanziario netto - che al 30 settembre era di 4,393 miliardi - viene stimato a fine anno compreso tra 4,4 e 4,5 miliardi di Euro (precedente guidance 4,2/4,3 miliardi di Euro) per via del contesto determinato dallo scenario energetico. Nei primi nove mesi gli investimenti sono stati pari a 700 milioni di Euro (+5% rispetto ai nove mesi del 2021).

Loading...

L’utile Brembo balza del 39%

Nei primi nove mesi del 2022 Brembo ha messo a segno un utile netto di 234,8 milioni, in rialzo del 39,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con ricavi in aumento del 33,6% a 2,728 miliardi (+23,7% a parità di cambi e perimetro). Il risultato prima delle imposte evidenzia un utile di 312,4 milioni (da 223,5 milioni). L’Ebitda è salito del 26,4% a 482,3 milioni, pari al 17,7% dei ricavi, mentre l’Ebit è cresciuto del 35,3% a 303,1 milioni, pari all’11,1% dei ricavi. Nel periodo gli investimenti netti sono ammontati a 210,8 milioni, mentre l’indebitamento finanziario netto è stato di 630,7 milioni (405,6 milioni ante applicazione Ifrs 16) in aumento di 147,4 milioni rispetto al 30 settembre 2021.

Il periodo «si chiude molto bene per Brembo. In uno scenario macroeconomico di persistente difficoltà, l'azienda registra risultati ancora in forte crescita in tutte le geografie e segmenti di riferimento. Nei primi nove mesi dell'anno sfioriamo i ricavi dell'intero 2021», ha detto il presidente di Brembo, Matteo Tiraboschi.

Il Nav di Italmobiliare stabile intorno ai 2 miliardi

Via libera dei conti al 30 settembre anche da Italmobiliare. I ricavi complessivi delle Portfolio Companies sono stati di 1.308,4 milioni, in crescita del 22,5% rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente, mentre il Mol si attesta a 167,9 milioni di euro, in flessione «per la pressione sui margini legata alla crescita del costo delle materie prime, per la grande siccità che ha impattato la produzione idroelettrica di Italgen e per il venir meno di alcuni fattori contingenti positivi», si legge in una nota. Il Net Asset Value al 30 settembre risulta pari a 1.962,8 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al 30 giugno 2022 (1.975,1 milioni) e in contrazione rispetto al 31 dicembre 2021 (2.082,1 milioni).