Brembo spinge sui freni hi-tech contro il calo del mercato dell’auto

Dinamica contabile

Sennonché il risparmiatore guarda anche al conto economico del gruppo. Su questo fronte l’ultimo dato disponibile della società, di cui la “Lettera al risparmiatore” ha incontrato i vertici, è riferito ai dati del primo semestre del 2019. Qui i ricavi aziendali, rispetto allo stesso periodo del 2018, sono calati dell’1,2%. Il trend è dovuto essenzialmente alla diminuzione (-3,8%) delle vendite nel comparto autovetture che gli incrementi nella divisione moto (+4,5%), veicoli commerciali (+8,7%) e il racing (+7,7%) non hanno controbilanciato. Certo: il mercato dei veicoli leggeri è crollato ben di più (nei primi 5 mesi è sceso del 6,7%). Ciò detto il dato finale, proprio perchè l’applicazione automotive è così essenziale, fa storcere il naso. Brembo, pure consapevole della situazione, non condivide il disappunto. Dapprima, viene ricordato, il business della società è legato all’andamento dei volumi dei clienti car maker. Di là da ciò, come mostrano il conto economico del primo semestre, il gruppo sottolinea di essere più resistente rispetto al comparto di riferimento, da un lato, grazie alla diversificazione sia geografica che per tipologia di applicazione; e, dall’altro, grazie al suo tradizionale posizionamento su vetture alto di gamma. Infine Brembo ricorda l’effetto Argentina. Vale a dire: nel primo semestre del 2019 c’è l’impatto della cessazione d’attività nel Paese Sudamericano che, al contrario, non pesa sul primo semestre del 2018. A parità di perimetro, sottolinea quindi l’azienda, la contrazione dei ricavi è limitata allo 0,7%. Dai ricavi alla redditività. Su quest’ultimo fronte può sottolinearsi che il Mol reported e l’Ebitda margin, rispetto alla prima metà del 2018, sono rispettivamente saliti del 4,1% e al 20,8%. Tuttavia, a ben vedere, l’incremento è in grande parte conseguenza dell’effetto meramente contabile dell’Ifrs 16. Tanto che, senza considerare il principio contabile, da un lato il Mol resta in linea con quello dei 12 mesi prima; mentre, dall’altro, l’Ebitda margin risulta in leggero rialzo al 19,6%. Brembo, riguardo a questi numeri, sottolinea due aspetti: il primo è che il mantenimento della redditività dimostra, in momenti di difficoltà del mercato di riferimento e a fronte dei suoi continui investimenti per la crescita aziendale, l’efficienza operativa del gruppo; il secondo è che la marginalità è comunque alta, in particolare rispetto a quella del settore in cui opera.

Operazioni di M&A

Fin qui alcune considerazioni rispetto all’andamento del conto economico e all’innovazione di prodotto. Altro tassello della strategia di crescita, seppure più sul medio-lungo periodo, è però anche l’M&A. Brembo, di recente, ha approvato il voto maggiorato. Un sistema che consente al socio di maggioranza, pure nell’eventualità di una discesa sotto il 50%, di mantenere la gestione aziendale. Il passaggio, evidentemente, è stato realizzato per rendere pronto il gruppo ad affrontare un’acquisizione importante. Un’operazione straordinaria che consenta anche il salto dimensionale alla società. Quest’ultima è sì concentrata sulla crescita organica. E, tuttavia, le sue quote di mercato in varie applicazioni e in diversi mercati geografici sono elevate, rendendo difficile la continua espansione solo per linee interne. Di qui l’apertuta all’operazione straordinaria.

Già, le operazioni straordinarie. Ma quale il possibile identikit dell’eventuale target? In primis deve trattarsi di una realtà già redditizia (sono esclusi i turnaround). Inoltre l’ipotetico obiettivo dev’essere caratterizzato dalla cultura dell’innovazione tecnologica, in modo da agevolare Brembo nell’incrementare il contenuto hi-tech della sua offerta. Una proposta che, al di là di essere sostenuta dalle economie di scala, consenta al gruppo di espandere la sua presenza nell’auto oltre il sistema frenante. Seppure sempre in collegamento con esso. Riguardo, invece, all’area geografica non c’è un particolare mercato cui si guarda con un interesse particolare. Per quanto l’Asia, dove il business delle 4 ruote cresce maggiormente, o gli Usa possono offrire maggiori opportunità. Opportunità da cogliere con investimenti che, in ipotesi, non devono eccessivamente stressare la struttura finanziaria della società. In tal senso il rapporto tra debito netto ed Ebitda potrebbe momentaneamente raggiungere il livello di 3 volte per poi, anche grazie ai flussi di cassa della neoacquisita, scendere.