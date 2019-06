«Brembo vuole una maxi acquisizione. Pronti anche a scendere sotto il 50%» di Matteo Meneghello

4' di lettura

Brembo studia il grande salto dimensionale e per farlo è pronta ad impegnarsi in maniera significativa per un’acquisizione di grossa taglia. «Puntiamo a un target di un certo peso, - spiega il vicepresidente esecutivo del gruppo, Matteo Tiraboschi - vogliamo e dobbiamo continuare a crescere, in modo sostenibile, nei prossimi anni e per questo non ci spaventerebbe nemmeno una realtà delle nostre dimensioni. Deve però essere un’operazione coerente con il nostro business, deve combinarsi con quello che facciamo, creando valore aggiunto al gruppo».

Per quale motivo la crescita organica non è più sufficiente?

Oggi Brembo ha una presenza industriale forte, diffusa in tutti i principali mercati e con un fatturato di quasi 3 miliardi di euro. Nonostante ciò siamo «condannati» a crescere, come lo sono tutte le aziende e in particolare quelle dell’automotive. Soprattutto in un contesto in forte trasformazione, con i mercati disorientati di fronte ai nuovi paradigmi di sviluppo. Si parla molto di motore elettrico e guida autonoma, ma credo che il prossimo passo sarà legato soprattutto alla capacità di garantire ai clienti più servizio. Brembo è all’inizio di un percorso di trasformazione profonda: da metalmeccanici siamo già diventati elettromeccanici, ora è il momento di diventare softwaristi. Nel futuro dei nostri prodotti ci sarà metallo «intelligente», con maggior valore.

Avete guardato a lungo il dossier Magneti Marelli, che conteneva asset legati all’elettrificazione e business diversificati. È quella la direzione che volete intraprendere?

Non necessariamente, anche se è vero che Magneti Marelli poteva completare bene il nostro business. Oggi abbiamo bisogno di nuove competenze nell’elettronica, nella softwaristica, nella gestione dei dati: solo negli ultimi 18 mesi abbiamo assunto circa 200 specialisti in ambiti che fino a pochi anni fa non immaginavamo di dover presidiare.