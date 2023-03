Brendan Gleeson – Gli spiriti dell'isola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se c'è qualcuno che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Ke Huy Quan per la vittoria finale, potrebbe essere proprio questo grande attore che rimane sempre impresso in ogni pellicola in cui lavora. Perfetto rappresentante del cinema irlandese, nel corso della sua carriera l'abbiamo visto in numerose pellicole (da “In Bruges” a “Calvario”), ma questa è la prima, meritatissima nomination agli Oscar che raggiunge. Vincere non sarà semplice, ma in molti fanno il tifo per lui.