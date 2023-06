Brenna alla guida di Confindustria Como

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’assemblea privata dei soci di Confindustria Como ha eletto il nuovo presidente dell’associazione imprenditoriale per il quadriennio 2023-2027.

A prendere il testimone di Aram Manoukian è Gianluca Brenna, imprenditore del settore tessile, presidente e ad della Stamperia di Lipomo.

Il neo eletto ha sottolineato la continuità con il mandato di Aram Manoukian:

«Per lavorare bene bisogna prima dissodare il terreno, ed è quello che ha fatto Aram. Ha fatto la fatica più grande e ora noi possiamo seminare su questo terreno, per poi raccoglierne i frutti. Oltre alla continuità, le altre parole chiave del mio mandato saranno sostenibilità, education, alleanze (in particolare con Confindustria Lecco e Sondrio) e cambiamento. Di fronte al cambiamento, infatti, ci possiamo porre in un atteggiamento passivo ritenendo che non ci riguardi, oppure decidere di esserne protagonisti. Bisogna avere il coraggio di cambiare, perché il cambiamento non avviene per magia».