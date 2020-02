Brennero, oggi il vertice sui blocchi ai Tir. Le imprese: intervenga Corte Ue Al centro del confronto tra Italia e Unione europea in particolare i divieti adottati per il traffico pesante nel territorio del Tirolo austriaco di Marco Morino

Il 14 febbraio al Brennero è in programma l’atteso incontro tra la Commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean e la ministra italiana alle Infastrutture, Paola De Micheli. Nel corso della giornata è previsto un sopralluogo congiunto al cantiere del nuovo tunnel ferroviario di base del Brennero in fase di costruzione tra Italia e Austria e il vertice bilaterale per trattare i temi di più stretta attualità. Al centro del confronto tra Italia e Unione europea in particolare i divieti adottati per il traffico pesante nel territorio del Tirolo austriaco.

I divieti

Dal 1° gennaio 2020, infatti, sono entrati in vigore sull’asse viabilistico del Brennero divieti di transito settoriale per altre tipologie di merce - carta e cartone; prodotti minerali liquidi; cemento, calce, intonaco bruciato-gesso; tubi e profilati cavi; cereali - e divieti per classe Euro dei veicoli, indipendentemente dalla merce trasportata. Secondo la Camera di commercio di Bolzano «le varie misure tirolesi, tra cui il divieto settoriale, in pratica si traducono in una chiara discriminazione e in un danno economico per le imprese italiane e tedesche».

L’impatto economico

Il provvedimento del Land Tirolo, che ha il pieno appoggio del governo austriaco, mette a rischio una quota importante delle nostre esportazioni. Infatti, l’interscambio commerciale tra l’Italia e i Paesi del Corridoio Scandivano-Mediterraneo, di cui l’asse del Brennero è un segmento fondamentale, supera i 200 miliardi di euro l’anno. Queste merci, nel 93% dei casi, vengono trasportate su strada, passando, appunto, per il valico alpino.

Imprese italiane all’attacco

L’unica soluzione percorribile di fronte alle misure limitative al traffico pesante introdotte dall’Austria sull’asse del Brennero «appare quella del ricorso da parte del governo italiano alla Corte di giustizia Ue sui tre provvedimenti che sono in palese contrasto con le regole comunitarie». Lo afferma Anita, l’associazione di autotrasporto aderente a Confindustria, in un documento inviato alla ministra De Micheli in vista dell’incontro di oggi con Adina Valean.

I tre provvedimenti cui fa riferimento Anita, sono: «Divieto settoriale, in quanto sproporzionato e discriminatorio; pedaggio autostradale notturno da Innsbruck al Brennero, in quanto superiore ai limiti massimi consentiti dall’Europa; divieti di transito notturni, divieti di sabato mattina e sistemi di dosaggio, in quanto contrari alla libera circolazione e non funzionali al perseguimento di finalità ambientali».