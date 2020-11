Brescia, le ali della Vittoria

A Roma un’enorme quantità di statue bronzee

Con l’espansione del dominio nel Mediterraneo, i Romani portarono a Roma un’enorme quantità di statue bronzee e dalla tarda età repubblicana si cominciarono a erigere statue equestri e gruppi con carri che sovente erano dorate tramite l’uso di mercurio e sottili foglie d’oro; una pratica confermata dalle tracce di doratura trovate sulla Vittoria alata.

Ma qual era il significato di questa statua e in quale circostanza fu eretta?

In Grecia come nell’impero romano si viveva in continuo stato di guerra, perciò nei santuari e nelle piazze proliferavano statue di vittorie. A Roma il primo tempio destinato al culto di Vittoria fu costruito sul Palatino all’inizio del III secolo a.C., in un’epoca in cui sorsero templi dedicati alla Salute, a Onore, alla Virtù, alla Fede, alla Speranza eccetera. Vittoria fu raffigurata in numerosi aspetti: in trono, sul globo, con il carro e con uno scudo in mano, come nel caso di Brescia. Per lungo tempo, l’interpretazione della Vittoria di Brescia è stata viziata da un equivoco: che la statua fosse stata realizzata in Grecia, forse nel IV-III sec. a.C. e avrebbe rappresentato Afrodite che si specchia nello scudo di Ares, retto con entrambe le mani. Sarebbe giunta a Roma come frutto di una razzia e, con l’aggiunta delle ali, trasformata in una Vittoria alata. Le ricerche più recenti hanno consentito di abbandonare questa ipotesi che si basava su analisi generiche del bronzo risalenti all’inizio del Novecento. Quelle più aggiornate hanno dimostrato che le due sporgenze che servono per tenere salde e dare la corretta posizione alle ali furono fuse insieme al corpo della statua, concepita perciò fin dall’inizio come una Vittoria alata e la diagnostica integrata a dettagli stilistici e costruttivi portano a datarla tra il regno dell’imperatore Claudio (41-54 d.C.) e quello di Vespasiano (69-79 d.C.).

La Vittoria di Brescia rientra in una lunga tradizione iconografica: dopo la scoperta, gli archeologi concordarono nel metterla in relazione con una statua conosciuta come Afrodite Capua. Anch’io sono del parere che l’immagine non derivi da un’Afrodite vanitosa che si specchia, ma da quella bellicosa venerata sull’Acropoli di Corinto. La posizione delle braccia, con il sinistro alzato e il destro allungato, lo sguardo dritto oltre l’orlo dello scudo indicano che Afrodite non si specchiava ma scriveva sullo scudo, perciò l’immagine fu usata per la dea della vittoria. Una copia in marmo ritrovata in Turchia negli anni 80 (II sec. d.C.), con braccia e scudo, mostra infatti la dea nell’atto di scrivere con la mano destra sull’arma. Sulla derivazione della Vittoria di Brescia dall’Afrodite Capua non avrei dubbi, la sua testa ne è una vera e propria replica.

Scrive sullo scudo

La Vittoria che scrive sullo scudo esprime la pratica reale di dedicare le armi del nemico alla divinità cui era dovuta la vittoria: la superficie dello scudo era perfetta per apporre una scritta. A Brescia, Vittoria ha terminato di tracciare l’iscrizione su uno scudo, un tempo retto in alto con la mano sinistra; sotto, l’arma poggiava probabilmente sulla coscia sinistra.