Bressanone e Vipiteno: la magia dei mercatini e piste da slittino da sogno

Poche città delle Alpi sono così direttamente collegate alla loro montagna locale come la città di Bressanone lo è alla Plose. E se sci, slittino ed escursioni con le ciaspole sono il piatto forte delle giornate sulla neve, lo shopping al mercatino di Natale, i centri benessere (Acquarena) e la gastronomia di alto livello sono il menu del tardo pomeriggio e della sera. La stagione invernale parte il 3 dicembre e l'appuntamento è fissato sulla leggendaria Trametsch, la più lunga dell'Alto Adige, mentre gli amanti della slitta dovranno accontentarsi della pista Rossalm o quelle delle vicine Val di Funes e Luson perché la spettacolare RudiRun è chiusa per i lavori di costruzione della nuova cabinovia. Altrettanto suggestivo è un soggiorno invernale a Vipiteno, centro medievale della Valle Isarco già inserito fra i Borghi più belli d'Italia, con la sua famosa Torre delle Dodici, gli eventi della tradizione e il classico mercatino di Natale. Direttamente dal paese, con la nuova cabinovia a 10 posti si sale al Monte Cavallo per affrontare la pista da slittino illuminata più lunga d'Italia: 10 km di tornanti fra i boschi per arrivare nel fondovalle, a due passi dal centro storico.

