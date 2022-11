Bressanone fra storia e sapori

Dopo l'abbuffata di castagne e foliage, un lungo week end d'autunno in Valle Isarco non può che fare tappa anche nella città più antica del Tirolo (la prima testimonianza scritta della sua esistenza è in un documento del 901), il cui centro storico medioevale, i suoi portici e i suoi vicoli con i tradizionali merli è un mosaico perfettamente curato di arte, architettura e cultura nel quale si mostrano evidenti le tracce lasciate dell'era rinascimentale e (soprattutto) del periodo Barocco. Per secoli sede di un influente principato vescovile, Bressanone offre tanti motivi per una visita e fra questi, oltre alla Piazza del Duomo, c'è sicuramente il Ponte Aquila. La struttura originaria, in legno, risale al 1200 e fu distrutta varie volte dalle alluvioni prima di essere ricostruita in ferro, così come la vediamo attualmente, nel 1883. Dal ponte, la vista sul borgo e la Torre Bianca è da cartolina mentre attraversandolo si arriva a Stufles, il quartiere più antico e pittoresco della città, le cui origini risalgono al Neolitico.

Culla di piccoli artigiani e famiglie povere a partire dal Medioevo, oggi è popolato da artisti e talenti emergenti che hanno insediato i loro atelier fra case colorate, balconcini fioriti e piccole piazze con il pozzo al centro. E infine il Palazzo Vescovile (“Hofburg”) con il Giardino dei Signori, residenza costruita nel XIII secolo dai principi vescovi della città e ricostruita più volte nel corso dei secoli successivi. È un'icona dello stile barocco e dal 1973 ospita il Museo e l‘Archivio Diocesano. Un ultimo indirizzo da tenere ben presente ci riporta infine alla cucina, e in particolare a quella del ristorante Finsterwirt Oste Scuro, ricavato in un edificio del 1200, a pochi passi dal Duomo. Dal 1870 lo gestisce la famiglia Mayr all'insegna del buon cibo e dell'ottimo vino, in un'atmosfera realmente unica.