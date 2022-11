Breton: «Ue lavora a strumento comune per finanziare aiuti alle imprese»

Lo stesso ragionamento può essere fatto in campo ambientale. Sempre dal 1999, in Europa i settori industriali ed energetici hanno emesso 40 miliardi di tonnellate di Co2, il che corrisponde a una bolletta di carbonio di 3.200 miliardi di euro al prezzo attuale per tonnellata di carbonio. Le emissioni tedesche rappresentano il 26% delle emissioni europee. «In termini di emissioni pro capite, il debito di carbonio dei paesi frugali è doppio rispetto a quello dei paesi più dispendiosi».

La riflessione è seducente, anche se ignora l’impatto che questi paesi hanno avuto sulla crescita europea. Ciò detto, permette a Thierry Breton di notare che «la virtù di bilancio è una nozione soggettiva; non riflette gli sforzi degli Stati sui beni pubblici quali la sicurezza e l’ambiente». È urgente, a suo dire, superare la contrapposizione tra paesi frugali e paesi dispendiosi (tanto più che sono necessari nuovi investimenti per 160 miliardi di euro all’anno per portare la spesa in difesa al 2,0% del Pil, come promesso).

In buona sostanza, agli occhi del commissario, Berlino dovrebbe affrontare le prossime trattative sul futuro Patto di Stabilità a viso aperto, ricordando che in passato la Germania ha inquinato molto e poco ha speso in campo militare. Peraltro, l’ex ministro francese è doppiamente preoccupato: dalle enormi necessità finanziarie dell’Unione in alcuni settori chiave in un momento di incertezza internazionale, ma anche dalle gravi ripercussioni economiche della crisi energetica.

Il commissario ha notato che in occasione del loro ultimo summit i Ventisette hanno dato mandato a Bruxelles di riflettere a «soluzioni comuni» nel gestire la crisi. «Gli Stati devono proteggere la loro economia con il denaro pubblico, ma evitando segmentazioni del mercato unico causate dai diversi margini di bilancio. Il lavoro è in corso su un nuovo strumento che permetta a tutti i governi di prendere a prestito sui mercati allo stesso prezzo», un po’ come avvenne con il meccanismo SURE.

In quest’ultimo caso, la Commissione prese a prestito sui mercati a tassi convenienti, riversando il denaro ai paesi membri che lo usarono per finanziare la cassa integrazione durante la pandemia. «Sappiamo di aziende che stanno chiudendo i battenti per via degli alti costi dell’energia – ha concluso l’uomo politico –.

La nascita di un nuovo fondo, come il NextGenerationEU, richiederebbe troppo tempo. Dobbiamo trovare subito nuovi modi per aiutare le nostre economie».