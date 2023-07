Breve down di Whatsapp in quasi tutto il mondo

2' di lettura

L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha subito un’interruzione temporanea in quasi tutto il mondo, compresa l’Italia, a partire dalle 22.30 circa e migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell’invio e nella ricezione dei messaggi, risolte in una ventina di minuti.

L'intervento della società

«Stiamo lavorando rapidamente per risolvere i problemi di connettività con WhatsApp», ha scritto la società su Twitter, annunciando poco dopo che il servizio era stato ripristinato. Migliaia di utenti in tutto il mondo avevano segnalato malfunzionamenti intorno alle 22:30 italiane, rileva anche il sito Downdetector, che monitora i problemi sui siti web e i principali social network in tempo reale. In appena mezz’ora, solo attraverso quella pagina sono stati segnalati quasi 40.000 disservizi.

Così Pavel Durov (Telegram) nell'ottobre del 2022

Partiamo dalla fine di un post su Telegram del 5 ottobre 2022 di Pavel Durov, l'imprenditore noto per essere il fondatore del social network russo VK e del servizio di messaggistica istantanea Telegram. «Non sto spingendo le persone a passare a Telegram - scriveva il 115º uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato da Forbes nel 2022 di 15,1 miliardi di dollari -. Con oltre 700 milioni di utenti attivi e oltre 2 milioni di iscrizioni giornaliere, Telegram non ha bisogno di ulteriore promozione. Potete usare qualsiasi app di messaggistica, ma state alla larga da WhatsApp». Di sicuro Durov è persona più che competente, ma non certo privo di conflitti di interesse. Ma andiamo avanti.

I pirati informatici

Secondo Durov, gli hacker potrebbero avere pieno accesso a tutto ciò che si trova sui telefoni degli utenti di WhatsApp. «I problemi di sicurezza di WhatsApp - spiega il fondatore di Telegram - sono stati scoperti nel 2018, poi un altro nel 2019 e un altro ancora nel 2020. E sì, anche nel 2017. Prima del 2016, WhatsApp non aveva alcuna crittografia. Non importa se siete la persona più ricca del mondo: se avete installato WhatsApp sul vostro telefono, tutti i vostri dati da ogni app sul vostro dispositivo sono accessibili, come ha scoperto Jeff Bezos nel 2020. Ecco perché - concludeva Durov - ho eliminato WhatsApp dai miei dispositivi anni fa. Averlo installato crea una porta per entrare nel vostro telefono».