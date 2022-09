Brevetti industriali e copyright al test dell’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il caso Dabus, che tutti citano, ha dato rilevanza pubblica al tema. Ma la questione dei rapporti tra intelligenza artificiale (Ai) e proprietà intellettuale è già all’attenzione degli studi legali specializzati.

Dabus è il sistema di Ai che lo scienziato Stephen Thaler ha tentato di far riconoscere quale “inventore” in alcune domande di brevetto. La provocatoria richiesta, bocciata in quasi tutto il mondo (non in Australia e Sudafrica), ha però colto nel segno, accendendo il dibattito.

Loading...

Perché una macchina, che crea un oggetto, non può vedersi intestata un’invenzione? E perché, d’altra parte, dovrebbe sorgere questa necessità? Domande che, sotto l’aspetto brevettuale ma anche autorale, diventano sempre più cogenti: mentre si discute sulla capacità artistica delle macchine nella partecipazione ai concorsi o sul loro essere “senzienti”.

Un recente sondaggio dello studio Dentons ha mostrato come la visione antropocentrica resti dominante: il 58% degli intervistati ritiene che i diritti dell’opera spettino a chi usa la macchina, il 20% che siano appannaggio dell’inventore del sistema. Solo il 4% pensa che si possano attribuire al sistema stesso.

«Bisogna innanzitutto capire di quale tipo di Ai si parla: semplice strumento di ausilio all’attività umana o strumento evoluto, con un’autonomia tale da assumere decisioni creative indipendenti. E bisogna distinguere anche il tipo di prodotto: se ricade nella sfera del diritto d’autore, del design, o dei brevetti per invenzione – afferma Federico Fusco, partner in Dentons e membro della practice di Proprietà intellettuale e tecnologie –. Detto ciò, il caso Dabus insegna che nel quadro normativo vigente il contributo della macchina dovrebbe sempre essere considerato come ausilio all’attività inventiva». Diversamente – dice poi Fusco – «ci si dovrebbe interrogare sull’opportunità stessa di proteggere le creazioni o le invenzioni dell’Ai con diritti di privativa».