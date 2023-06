Brevetti, riforma del Pnrr al via. I diritti dai ricercatori alle università

Tutela del made in Italy

Per salvare il principio dell’autonomia negoziale in questi casi, si fa riferimento ad accordi contrattuali da stipulare tenuto conto di linee guida che saranno approvate con decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca. Secondo il relatore del provvedimento alla Camera, Fabio Pietrella (FdI), «il ribaltamento sulla tutela della proprietà intellettuale in questo campo darà una spinta notevole al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione del lavoro scientifico delle nostre università».

In quest’ottica, l’articolo 4 consente agli atenei e alle strutture pubbliche di ricerca di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

Altri articoli del provvedimento intervengono direttamente su contrasto ai falsi e procedure di registrazione. La Guardia di Finanza potrà sequestrare prodotti contraffatti anche direttamente durante un evento fieristico, mentre attualmente «gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale», salve esigenze di giustizia penale, possono essere soltanto descritti e fotografati per costituire un elemento di prova. Scatta inoltre la protezione provvisoria di disegni e modelli esposti nelle fiere ufficiali, consentendo al richiedente di rivendicare la cosiddetta “priorità di esposizione”.

Per favorire la tutela del prodotto industriale, soprattutto a sostegno delle Pmi, viene poi introdotta la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito stesso, ma anche successivamente, entro un mese, mantenendo ferma la data di deposito. Per evitare in questo modo che la domanda sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia posposta alla data del pagamento.

La digitalizzazione

Si interviene sulla digitalizzazione del deposito delle domande, cancellando l’obbligo della trasmissione di documentazione cartacea all’Ufficio brevetti e marchi (Uibm) del ministero da parte delle Camere di commercio. Inoltre, in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa al deposito della copia dei documenti, sarà consentita l’indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso le quali l’Uibm può direttamente verificare il contenuto del fascicolo.