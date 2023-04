Brevetti, università titolari ma si dovrà tenere conto delle imprese finanziatrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Viaggia verso il primo via libera in Senato la riforma del Codice della proprietà industriale, una delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La commissione Industria presieduta da Luca De Carlo (FdI) ha concluso l’esame del disegno di legge in sede redigente e il testo è atteso in Aula, con una modifica rilevante all’articolo 3 sul cosiddetto professor’s privilege che riguarda la titolarità dei brevetti in ambito universitario.

La commissione ha approvato un emendamento...