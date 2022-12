Brevetti, Urso: «Italia rivendica il Tribunale europeo a Milano»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«La proprietà intellettuale è la cosa principale, per quel che ci riguarda. E per questo penso che sia giusto e fondamentale che il Tribunale dei brevetti abbia sede a Milano, capitale della produzione italiana».

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della presentazione dell’Osservatorio Altagamma. «È una rivendicazione che il governo fa sulla base anche delle richieste del precedente governo, in piena sintonia, e forse con ancor maggior consapevolezza», ha aggiunto Urso, sottolineando che «tutelare i brevetti, avere qui la sede del tribunale europeo, significa aumentare la nostra capacità di dimostrare al mondo che la prorpietà intellettuale sia una cosa estremamente significativa».

Loading...

Made in Italy in crescita

Per il Made in Italy «ci sono ancora grandi spazi di crescita» e «intendiamo operare congiuntamente con corpi intermedi e associazioni per consolidare i fondamentali della nostra industria di eccellenza, sostenerla nello sviluppo e promuoverla in tutto il mondo», ha poi aggiunto Urso, spiegando che il cambio del nome del dicastero «non è solo un cambiamento lessicale, ma una chiara indicazione della nuova mission che questo governo vuole dare: promuovere, tutelare e valorizzare il nostro marchio nel mondo».

Per il ministro, inoltre, «il Made in Italy di eccellenza rappresentato da Altagamma è il fiore all’occhiello della nostra industria manifatturiera ed è stato capace di mantenere un ruolo da protagonista in un contesto mondiale in un periodo estremamente difficile, dando un contributo al PIL significativo».