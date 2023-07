Brevetto Ue unitario, subito più consulenze in proprietà intellettuale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dibattito che ha accompagnato l’avvio del nuovo sistema del brevetto europeo con effetto unitario, con le polemiche sulla portata effettiva delle competenze attribuite alla sede di Milano del Tribunale unificato dei brevetti (Tub), non hanno distratto gli studi legali che si occupano di proprietà intellettuale. Con il 1° giugno il nuovo sistema del brevetto unitario è operativo: alle tutele brevettuali nazionale ed europea si affianca un sistema che consente una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri dell’Ue.

Quanto al contenzioso, oggi sono operative le sedi del Tub di Parigi e Monaco di Baviera. Sarà invece avviata da giugno 2024 la sede di Milano, dove già esiste una sede locale.

In questa fase iniziale e transitoria il primo impegno degli studi è stato accompagnare i clienti nella comprensione del nuovo sistema. Oltre a incontri e convegni, gli studi hanno messo in campo interventi su LinkedIn, webinar, pillole video. Un’attività divulgativa che ha visto tra gli interessati non solo le imprese, come sottolinea Mattia Dalla Costa, head Ip per l’Italia di Cba Studio Legale: «Le nostre pillole su LinkedIn stanno avendo successo – spiega – soprattutto all’estero dove c’è un grande interesse dei colleghi non europei. Si sta creando uno strumento con una corte unitaria che rispetto allo specifico caso ha un valore sovraordinato. Si tratta di un passo importante per la proprietà intellettuale, ma anche un progetto diretto a unire sempre di più gli Stati dell’Unione».

Il nuovo Tribunale – che rappresenta un passo avanti sul fronte dell’integrazione europea – dà slancio agli studi legali per rafforzare team dalle forti competenze linguistiche e dal background scientifico. Ma arrivare pronti ha richiesto programmazione.

Herbert Smith Freehills con la Brexit ha riposizionato il baricentro dei team che si occupano di proprietà intellettuale scegliendo proprio Milano come fulcro del coordinamento per il contenzioso brevettuale multigiurisdizionale. Per l’avvocato Laura Orlando, managing partner di Herbert, l’ambito di competenza della sede del Tub di Milano non è così ristretto: «L’Italia è già al centro del contenzioso brevettuale – commenta – e resta sempre top priority per quanti guardano alla protezione brevettuale. Pur limitando le competenze, i brevetti che creano più contenzioso sono quelli che sono restati su Milano».