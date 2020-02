Brexit, niente visto a chi non parla inglese ed è poco qualificato

Il modello migratorio cui si ispira Johnson è quello adottato dall'Australia.

Il governo presenterà una tabella “a punti” e l'aspirante lavoratore straniero dovrà ottenerne almeno 70. La griglia prevede dei crediti, in altre parole un punteggio da 0 a 20 punti per ogni singola specificità: il titolo di studio alto (PhD) in ambiti in cui la domanda di lavoro è forte dà 20 punti.

Il salario che verrebbe corrisposto è un'altra voce rilevante: se è superiore a 25.600 sterline i punti sarebbero 20, ma se il salario è compreso tra 20.000 e 23.000 i punti incassati dal candidato sono pari a zero.

Insomma una corsa a ostacoli per scoraggiare e addirittura impedire l'accesso a chi non ha i requisiti definiti necessari. Per i cittadini dell’Unione Europea che si trattengono in Gran Bretagna per un periodo inferiore ai 6 mesi invece non servirà il visto.



Brexit, va ricordato, prevede un periodo di transizione della durata di 11 mesi che permetterà a Londra e Bruxelles di mettere ordine a tutte le pendenze economiche in essere; oltre agli aspetti migratori, i futuri rapporti commerciali costituiscono la matassa più intricata da dipanare.