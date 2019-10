Brexit: dal 2021 un sistema a punti per gli immigrati

Il Governo di Boris Johnson si presenta come difensore dell'ordine costituito, promettendo un giro di vite contro la criminalità. Condanne più severe per chi ha commesso reati violenti, ergastolo per i colpevoli di omicidio o violenza sessuale, espulsione immediata per criminali stranieri che rientrano in Gran Bretagna dopo essere stati deportati, più tutele per le vittime di violenza domestica.

La promessa di condanne più lunghe è stata subito criticata come poco realistica, perché senza nuovi investimenti un allungamento delle pene creerebbe ulteriori problemi per il sistema carcerario, aggravando la situazione attuale di prigioni sovraffollate.

Il programma del Governo, come già rivelato al recente Congresso del partito conservatore, prevede anche la fine dell'austerità e un aumento della spesa pubblica soprattutto per la sanità, le scuole, la polizia e le forze armate. Altre misure annunciate oggi riguardano l'ambiente, con nuovi obiettivi vincolanti per ridurre l'inquinamento e in particolare l'utilizzo della plastica.

Il Governo ha anche annunciato che la nuova Finanziaria verrà presentata il 6 novembre dal cancelliere dello Scacchiere. Dietro la coreografia impeccabile e il rituale perfetto, dietro l'apparenza e la cerimonia questa solenne apertura del Parlamento nella sostanza ha ben poco di tradizionale. Brexit incombe sulla politica britannica e tutti i partiti si aspettano elezioni anticipate a breve.