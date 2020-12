Brexit, vicino l’accordo commerciale fra Ue e Regno Unito. Quasi risolto il nodo sulla pesca I negoziatori sono entrati nella fase finale del braccio di ferro. L’intesa dovrebbe arrivare il 23 dicembre di Alb.Ma.

Il Regno Unito e la Ue sono «sull’orlo» di un accordo commerciale per il dopo-Brexit, il divorzio fra i due blocchi iniziato formalmente lo scorso 31 gennaio. Lo dichiarano fonti interne alla Ue interpellate dalle agenzie a margine delle trattative in corso a Palazzo Berlaymont, il quartier generale della Commissione europea a Bruxelles. I diplomatici avrebbero raggiunto l’intesa sullo schema generale dell’accordo, ora in attesa dell’ok del premier britannico Boris Johnson e della Ue.

Il testo, frutto di un braccio ferro negoziale che si è trascinato per mesi, disciplinerà i rapporti economici fra i due ex partner a partire dal 1 gennaio 2021: il giorno dopo della scadenza del periodo di transizione (31 dicembre) che ha permesso a Londra di restare nel mercato unico e nell’unione doganale in attesa del «deal» ora in via di approvazione.

A quanto emerge, è stata fissata una riunione il 24 dicembre per iniziare il processo di ratifica del documento in uscita dalle trattative di oggi. In teoria l’intesa dovrebbe passare per il via libera del Parlamento europeo, ma visti i tempi (troppo) stretti si opterà per un’applicazione «provvisoria»a gennaio. Il testo verrà inviato ai 27 stati membri, convocando poi i diplomatici per un’approvazione entro la fine dell’anno. L’Eurocamera voterà poi l’intero pacchetto, sempre a gennaio. Gli investitori si mostrano ottimisti sull’esito delle trattative, con la sterlina in crescita fino a picchi dell’1,6% nella seduta del 23 dicembre.

Il nodo della pesca

Le trattative, condotte anche personalmente dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il premier britannico Boris Johnson, si erano incagliate su un ultimo ostacolo: gli accordi sulla pesca, con lo scontro fra Londra e Bruxelles sul diritto (e i margini) di accesso delle imbarcazioni europee nelle acque territoriali del Regno Unito.

La squadra negoziale europea, guidata dal francese Michel Barnier, aveva provato a sbloccare l’impasse con un compromesso che avrebbe vincolato la Ue a rinunciare al 25% del pesce catturato nelle acque territoriali britanniche. Il Regno Unito aveva risposto alzando la posta, prolungando il faccia a faccia fino al round finale che si sta svolgendo il 23 dicembre. Il mercato ittico incide comunque per appena 750 milioni di euro, un valore relativo rispetto a un interscambio che si aggira annualmente nell’ordine delle centinaia di miliardi. Ora le divergenze sembrano essersi appianate, con una formula che verrà chiarita nella versione definitiva del testo.