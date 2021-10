Brexit, allarme patenti inglesi: chi è rimpatriato rischia di restare a piedi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’ingorgo fisico di inizio anno alle frontiere, la Brexit ne sta causando un altro, burocratico. In coda, i tanti europei che sono dovuti tornare nel Paese di origine e hanno patente del Regno Unito, non più riconosciuta nella Ue. Per questo motivo, dovrebbero prenderne un’altra, rifacendo gli esami. Che però richiedono anche più di un anno: l’emergenza Covid ha mandato in tilt gli uffici di tutta Europa. E l’Italia è uno dei Paesi con i tempi più lunghi. Risultato: presto chi è rimpatriato rischia di restare a piedi.

Le regole e il buonsenso

Il buonsenso direbbe che rifare gli esami è insensato: parliamo di persone dimostratesi idonee in base alle stesse regole europee in vigore oggi. Ma, con la Brexit, dal punto di vista giuridico le loro patenti sono diventate extracomunitarie. E, come tali, valgono in uno Stato diverso solo per un anno dopo il cambio di residenza (in Italia, lo stabilisce l’articolo 135 del Codice della strada). Unica concessione: data la situazione particolare, l’Italia fa decorrere l’anno non dal cambio residenza, ma dal 1° gennaio 2021, data in cui la patente è diventata extracomunitaria (circolare 300/A/3855/21/111/84/2/7, emanata dal ministero dell’Interno il 23 aprile).

Trascorso un anno, occorre munirsi di patente Ue. E, per i molti che sono stati costretti a lasciare il Regno Unito al momento in cui l’uscita del Regno Unito dalla Ue è diventata effettiva (1° gennaio 2021), l’anno sta per scadere.

L’iter normale è lo stesso per i neopatentati: prima l’esame di teoria e poi quello di pratica. Scattano poi i conseguenti vincoli: in Italia, i limiti di velocità e potenza di auto e moto guidabili e il raddoppio dei punti da decurtare per infrazioni.

I test si evitano se c’è un accordo di reciprocità fra il Paese che ha emesso la patente e quello di nuova residenza: basta la conversione della licenza di guida, cioè il rilascio della patente del nuovo Stato sulla base del solo possesso di quella precedente, se valida.