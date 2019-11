Brexit, Bercow: «Stare da soli danneggia il Regno Unito» Famoso per i suoi «Ordeeer», l’ex presidente dei Commons si è ritirato a vita privata, convinto della assoluta «imparzialità» del suo operato. Tranne in un caso: nella reazione all’«oltraggio» di Boris Johnson, quando tentò di chiudere il Parlamento di Simone Filippetti

5' di lettura

Se la Guerra delle Falklands incoronò Margareth Tatcher erede di Winston Churchill, John Bercow deve alla Brexit il ruolo di Pater Patriae del Regno Unito. L’ex speaker della House of Commons (equivalente del presidente della Camera) è una celebrità mondiale. Al grido dell’ormai famoso “Ordeeerr”, declinato in varie tonalità, John Bercow, la voce cavernosa di un crooner, è oggi il personaggio politico più famoso d'Inghilterra dai tempi della Lady di Ferro.

Un successo mediatico

«É semplicemente che la gente mi riconosce: oggi tutti stanno attaccati ai telefoni, guardano video, mi vedono e dicono - Ah, ecco c'è quel tizio che urla Order - », si schermisce. A ottobre 2018 c'erano 200mila spettatori sul canale tv del Parlamento. Lo scorso marzo erano 1,7 milioni e a ottobre sono saliti a 3 milioni. La Brexit ha reso la noiosa aula di Westminster più avvincente di un’intera stagione di Game of Thrones; e Bercow è stato il mattatore. Ma ora esce di scena.

L’addio a Westminster

La sera del 31 Ottobre, che per l’Inghilterra avrebbe dovuto essere la Notte delle Strega di Brexit per l’Inghilterra e invece non è successo nulla, è stato il suo ultimo giorno alla Houses of Parliament. Dopo 10 anni come speaker, Bercow ha detto addio a Westminster: il Parlamento è stato sciolto e non si ricandiderà. Lo attende, dice, un futuro da nuovo Cincinnato dopo aver servito il paese. Avrà tempo per dedicarsi al tennis, sport di cui è «malato», Roger Federer è il suo idolo indiscusso, ma nessuno gli crede davvero.

L’ascesa di un «underdog»

La politica, il Parlamento come ganglio vitale del paese, ce l’ha nel Dna. E infatti il discorso vira subito su Brexit e sul destino della Gran Bretagna. Curiosamente, l’uomo che sarà ricordato come il più autorevole speaker dal Dopoguerra, è arrivato lì quasi per caso: nel 2009 la sue elezione fu una scelta “minore”.

Era un underdog tra i parlamentari conservatori dieci anni fa. E quando a David Cameron, all’epoca il potentissimo leader dei Tory che di lì a poco sarebbe diventato Primo Ministro, un parlamentare disse che avrebbe votato per Bercow nel ruolo di speaker, il futuro primo ministro liquidò la candidatura con un «Non conta nulla».

Il tory ribelle

Oggi Cameron è un signor nessuno della politica inglese, ucciso dal suo stesso referendum sulla Brexit. Mentre Bercow è una sorta di eroe nazionale: il Tory “ribelle” che si è opposto al Governo, lo speaker che ha osteggiato la Brexit al buio ammettendo emendamenti su emendamenti; ma soprattutto è osannato come il custode della sacralità del Parlamento di Westminster, baluardo della sovranità popolare dai tempi di Oliver Cromwell.