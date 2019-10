Brexit, Johnson appeso a 5 voti fa pressione: Ue non dà certezza di rinvio Dopo il voto che non c’è stato sabato, con il rinvio deciso per emendamento, nelle prossime 48 ore il premier si gioca l’uscita dalla Ue, che vuole completare a tutti i costi entro il 31 ottobre senza ulteriori rinvii. Ma ci sono degli ostacoli di Angela Manganaro

Boris Johnson alla Camera dei comuni durante il discorso della Regina il 14 ottobre scorso

Il premier britannico Boris Johnson stavolta ce la può fare, può mantenere la solenne promessa pena la morte di far uscire il Regno Unito dall’Unione europea entro il prossimo 31 ottobre: secondo i calcoli del Financial Times può ottenere il sì del Parlamento a Londra già lunedì 21 con un vantaggio di cinque voti, oppure martedì in modo meno diretto ma che assicura lo stesso risultato: se avrà una maggioranza quando si voterà l’emendamento che implementa l’accordo raggiunto giovedì scorso a Bruxelles, avrà centrato il suo obiettivo. Dominic Raab, ministro per Brexit del suo governo, è ottimista.

Ostacolo al voto parlamentare già oggi (lunedì 21) è lo speaker della Camera dei Comuni John Bercow che difficilmente permetterà un altro «meaningful vote» in giornata. La prospettiva più verosimile è quindi un sì domani (martedì 21), quando i parlamentari non dovranno dire sì o no al deal - diranno sempre no, avranno ormai capito al numero 10 Downing Street - ma al principio che ispira il nuovo accordo.

L’accordo del governo Jonhson passerebbe per cinque voti, 320 a 315, con l’aiuto di quattro parlamentari indipendenti, 20 conservatori indipendenti e soprattuto 11 laburisti dissidenti che tradirebbero la linea del loro leader Jeremy Corbyn e colmerebbero il vuoto dei 10 deputati nordirlandesi del Dup, alleati del governo Jonhson ma fieramente contrari a un accordo che di fatto allontana l’Irlanda del Nord dal Regno Unito e la àncora alla Ue.

Non tutta la stampa legge queste frenetiche ore nello stesso modo: forse il passo felpato attribuito a Boris e al suo governo è uno speranzoso auspicio del Financial Times. Forse non corrisponde a realtà e hanno ragione il Wall Street Journal e il Telegraph secondo i qualiJohnsonsarebbe pronto alla resa dei conti, allo scontro frontale col pittoresco ma tutt’altro che sprovveduto Bercow, politico che conosce bene, certo meglio dello stesso Johnson, il gioco parlamentare. Intanto sul sito del parlamento britannico è apparso l’ordine del giorno, una mozione per il ritiro dalla Ue c’è, tempo previsto massimo un’ora e mezza . Su Twitter appaiono invece tweet di giornalisti che prevedono nuove elezioni poliche già entro fine di novembre, non in primavera come sarebbe stato più plausibile, il che come dire che prevarrà il caos.

In attesa della sessione di oggi pomeriggio (lunedì 21), intanto, Johnson decide di fare pressione sui recalcitranti parlamentari, il suo portavoce manda a dire che l’Unione europea non ha dato alcuna certezza che concederà l’estensione dei termini, è un modo affatto velato di dire che se non ottine eun sì, il suo governo è pronto al «no deal», l’uscita senza accordo che molti a destra e sinistra, indipendenti e no, soprattutto banche e imprese vogliono scongiurare.