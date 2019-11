Brexit, Boris Johnson: divorzio dalla Ue come regalo di Natale

Un incubo, stando a Johnson, che irride «l'indecisione di monsieur Corbyn» (così lo chiama), la sua convinzione di poter negoziare un deal più soft a Bruxelles e il suo impegno di sottoporlo poi a rivincita referendaria restando personalmente «neutrale» per lasciare l'ultima parola al popolo.

La risposta ai a Corbyn

Alla ricetta del Labour, bollata come “marxista”, il premier Tory risponde evocando a sua volta investimenti pubblici e la fine dell'austerity, ma in misura molto più sfumata e con l'impegno “blindato” a escludere per i 5 anni della nuova legislatura aggravi fiscali su qualunque reddito, sui contributi assistenziali e sull'Iva. Non senza la promessa di stanziamenti da 6,3 miliardi di sterline per l'edilizia e l'ammodernamento ambientale delle case, mezzo miliardo per un fondo d'aiuto ai giovani “talenti”, risorse

aggiuntive per sanità (Nhs), scuola e sicurezza nelle strade.

Bene per l'affannato concorrente euroscettico Nigel Farage, che può solo accusare Boris di avergli rubato le idee. Poca cosa di fronte alla diseguaglianze sociali d'Oltremanica nell'ottica della sinistra. L'economista Paul Johnson, guru dell'autorevole Institute for fiscal studies (Ifs), pare dal canto suo scettico: dubbioso sul fatto che il Labour possa attuare i propri piani alzando le tasse solo al 5% più benestante del Paese, come stima Corbyn; ma ancor di più sulla possibilità di Bojo e soci di realizzare i loro senza toccare affatto la leva fiscale.

Intanto rimangono due giorni per iscriversi alla liste elettorali del Regno. Mentre un ultimo sondaggio condotto da Opinum per il progressista Observer regala al partito del premier un consenso record del 47%, con il Labour fermo al 28, i liberaldemocratici pro Remain di Jo Swinson in netto calo al 12 e il Brexit Party di Farage riassorbito addirittura a un misero 3% (dal trionfale 30 che ebbe alle elezioni europee di maggio): dati da prendere con le molle, visti i precedenti e le incognite collegio per collegio del sistema maggioritario britannico, ma certo incoraggianti per le speranze e la 'hybris' di Boris.

