Brexit, Boris Johnson pronto a convocare elezioni per il 12 dicembre

Il premier britannico Boris Johnson presenterà lunedì 28 ottobre una mozione parlamentare per la convocazione di elezioni «prima di Natale», in una data fissata attualmente al 12 dicembre. L’intenzione è di far votare la Camera il giorno stesso. Se i deputati daranno il via libera, Johnson consentirà nel frattempo di votare di nuovo per il suo accordo di Brexit entro il 6 novembre.

È la proposta, o meglio, l’aut aut politico architettato dal numero uno di Downing Street e ufficializzato da una lettera scritta dallo stesso Johnson al leader dell’opposizione Jeremy Corbyn. Nella missiva, rilanciata dal premier sul suo profilo Twitter , Johson sembra sfidare il suo avversario politico sul terreno di un eventuale voto a dicembre. «Se vinco la maggioranza in questa elezione, implementerò l’accordo che ho negoziato, finalizzando la Brexit entro gennaio e portando il paese avanti -- scrive Johnson - Se tu vinci la maggioranza, implementerai la tua policy».



Servono i sì di due terzi della Camera

Per la prima volta, Johnson abbandona il proposito dell’uscita «senza se e senza ma» al 31 ottobre. La sua speranza è ancora di far approvare l’accordo in tempi rapidi, o comunque entro il 6 di novembre, facendo leva magari sul timore di un aumento dei suoi margini di manovra in caso di nuove elezioni. In ogni caso il placet alle elezioni è tutt’altro che scontato, visto che la mozione avrà bisogno di 434 voti (due terzi della Camera) per andare in porto. I laburisti hanno dichiarato che apriranno a nuove elezioni solo dopo che sarà arrivata un’offerta di estensione definitiva da parte della Ue.