Brexit, che cosa fare con le polizze emesse nel Regno Unito

Occhio alle penalizzazioni

Fatta questa premessa, secondo quanto riportato dalla stessa Authority di vigilanza italiana, non vi è motivo di chiudere un contratto di assicurazione solo a causa della Brexit, tanto più che talvolta tale operazione può essere penalizzante. Chi avesse bisogno di informazioni potrà comunque contattare direttamente l’impresa nel Regno Unito o l’intermediario. Per informazioni generali è invece possibile anche rivolgersi al Contact Center dell’Ivass (800-486661).

Un altro capitolo che verrà toccato dalla rivoluzione Brexit è quello delle coperture per i viaggi. Dal 1° gennaio 2021 i cittadini dell’Ue non potranno più accedere all’assistenza sanitaria nel Regno Unito con la loro tessera europea di assicurazione malattia, che resterà in vigore per tutto l’anno in corso: con la tessera sanitaria italiana è dunque ancora possibile ricevere cure e assistenza di base negli ospedali pubblici.

Più spazio alla copertura sanitaria privata

In futuro potrebbe esserci un maggiore ricorso a forme di assicurazione privata, per ora poco gettonate da chi si reca nel Regno Unito. In pochi si assicurano e la quasi totalità delle coperture stipulate da chi è diretto nel Regno Unito riguarda viaggi di breve periodo (inferiore a 60 giorni), e solo una minoranza si assicura per periodi più lunghi.

«Lato coperture assicurative per il Regno Unito – spiega Massimiliano Sibilio, head of travel sales and marketing di Europ Assistance – al momento non ci sono variazioni e sarà così per tutto il 2020. Eventuali cambiamenti dipenderanno dagli accordi presi tra il Regno Unito e l’Ue». Le destinazioni per cui ci si assicura di più sui canali diretti (telefono e web di Europ assistance) sono per ora gli Usa, seguiti da Thailandia, Marocco, Brasile, Spagna e Russia, paese dove l’assicurazione sanitaria è obbligatoria per l’ottenimento del visto).

