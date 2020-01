Brexit: chi, come, quando. Tutta la storia del lungo divorzio

Continua Mongillo: «Lego le posizioni oltranziste di Boris solo a esigenze di consenso, nei fatti credo che resterà su posizioni ragionevoli: è una persona molto esperta anche se spesso oscilla tra posizioni più morbide e altre più oltranziste, a seconda dell'opportunità politica, oscillazioni che possono certo influenzare il percorso verso Brexit che ancora c’è da fare».

In generale, rispetto a un anno fa, «vedo una situazione più lineare e positiva. Il business, tuttavia, i rapporti con l'intera Europa, e in particolare con l'Italia, devono continuare su basi “accettabili” per tutti, e resto convinto che sarà così: come in tutti i momenti di crisi emergeranno delle opportunità, per noi di EOS ma in generale per le imprese, soprattutto quelle italiane, che hanno un export così florido con il Regno Unito». Conclude il fondatore di EOS: «Serve capire il cambiamento, adattarsi ad esso con la maggior rapidità possibile, e inserirsi nel nuovo contesto normativo. Londra, ad esempio, certamente intensificherà le sue relazioni economiche con i Paesi extra europei, potrebbe divenire un ponte di ingresso verso le economie emergenti del mondo».

Il significato di Brexit

Brexit non è stata soltanto un referendum sull’Unione europea, organizzazione contestata da molte forme di populismo di questi anni in Europa. Ha assunto altri significati. Brexit è stata il campo di battaglia fra due visioni opposte di come la democrazia si esercita:in questi tre anni e mezzo si sono confrontati da una parte chi sostiene che non è davvero democratico decidere una questione così complessa e cruciale votando un sì o un no, dall’altra parte chi insiste che è proprio questa la quintessenza della democrazia.

