Brexit, per cittadini e imprese Ue almeno 14 mesi di tregua

L’Italia è il terzo Paese per numero di permessi di residenza garantiti, dietro la Polonia e la Romania. Gli europei che invece risiedono in Gran Bretagna da meno di cinque anni possono fare domanda di “pre-settled status” e quando arrivano ai cinque anni di permanenza fare il salto verso la residenza permanente.

Diversa invece la situazione per gli europei che vorranno andare a vivere in Gran Bretagna dopo il periodo di transizione. Dovranno fare domanda di residenza temporanea europea (European Temporary Leave to Remain) che dura per un massimo tre anni. Superato quel limite, gli europei verranno equiparati agli altri cittadini del mondo e soggetti a un nuovo sistema di immigrazione a punti che concede visti e permessi di lavoro a seconda delle qualifiche e competenze della persona e se sono necessarie all’economia britannica.

Il premier Johnson ha confermato nel suo programma di Governo, annunciato dalla Regina lunedì scorso alla cerimonia di riapertura del Parlamento, che intende tutelare i diritti dei cittadini per legge. Il ministero dell’Interno ha avvertito che chi non fa domanda di settled status entro la data prevista potrà essere deportato a partire dal gennaio 2021. L’avvertimento probabilmente è mirato a esortare gli europei a mettersi in regola il prima possibile.

L’accordo rivisto e corretto siglato da Londra e Bruxelles prevede inoltre che la Gran Bretagna paghi alla Ue il cosiddetto “conto del divorzio”. La cifra concordata dalla May era di 39 miliardi di sterline, ma dato che a causa del rinvio di Brexit la Gran Bretagna è rimasta membro della Ue più a lungo del previsto, pagando il dovuto, la cifra finale sarà inferiore, intorno ai 33 miliardi. Si tratta di una marcia indietro forzata per Johnson, che in passato aveva dichiarato di non voler dare neanche un penny a Bruxelles.