Brexit colpisce le banche Ue: i derivati costeranno di più Dal 2020 più capitale per gli isituti europei esposti sulle clearing house inglesi. I requisiti di capitale per gli istituti europei saliranno: tra i più colpiti c'è Deutsche

Il nodo del clearing centralizzato sui derivati OTC negoziati a Londra, soprattutto nel caso di una Brexit caotica, è un nodo che, se la Commissione europea non dovesse sciogliere in tempo, si trasformerà in un cappio per le banche d’investimento europee più operative con le clearing houses della City. Il mercato degli swap a medio e lungo termine sui tassi d’interesse denominati in euro è ancora incentrato a Londra e per le banche Brexit può avere due risvolti negativi: l’aumento dei requisiti di capitale prudenziale per le banche che continueranno ad avere come controparte le CCP londinesi, se queste risulteranno “non qualificate” per l’Esma; il trasferimento delle posizioni in derivati da Londra ad altre piazze finanziarie europee, e dunque dalle filiali londinesi a quelle europee, comporta un giro di vite perché i supervisori europei risultano più severi nel trattamento dei derivati rispetto alla vigilanza britannica.

Il nodo delle “QCCP” (qualified central counterparty clearing) in caso di Brexit non è sciolto de tutto. Le casse di compensazione e garanzia cosiddette “qualificate” hanno un trattamento preferenziale in Europa in fatto di requisiti di capitale per il rischio di credito e di controparte, che è pari al 2%, dunque molto basso. Al momento le tre grandi clearing houses londinesi, LCH, ICE Clear Europe e LME clear, saranno riconosciute automaticamente e autorizzate a operare nella Ue dall’Esma, nel caso di no-deal Brexit. Ma stando a fonti bene informate, questa autorizzazione non equivale alla targhetta di “qualified CCP”: le tre big londinesi, stando alle fonti, avrebbero ottenuto la qualifica di QCCP dopo Brexit solo fino al marzo 2020, ovvero, durante il periodo transitorio riconosciuto dalla Commissione europea.

Senza un’ulteriore proroga o concessione da parte di Bruxelles, dall’aprile 2020 i requisiti di capitale per le banche europee con controparte clearing londinese saliranno: una tegola che va ad aggiungersi ai già stringenti requisiti di capitale che le banche europee devono soddisfare ora, e in prospettiva quelli di Basilea3. Le più soggette a questo rincaro sono le investment bank europee più attive nei derivati e nel mercato dei capitali e dei mutui ipotecari, come Deutsche Bank, Société Générale, BNP Paribas.

