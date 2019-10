Brexit, come si è arrivati al nuovo stop e quali scenari si aprono

Per capire quanto sia inusuale una convocazione del Parlamento nel fine settimana basti pensare che l'ultima volta accadde nel 1982 durante la guerra per le Falkland e prima ancora per la crisi di Suez e per l'invasione della Polonia da parte dei nazisti, nel settembre del 1939.

Inoltre, dibattito e votazioni avrebbero dovuto concludersi entro le 23, ora di Londra (ossia le 24 ora di Bruxelles), poiché se il voto finale fosse stato negativo, entro quell'ora il Primo ministro avrebbe dovuto inviare la lettera.

Ecco quindi che puntualmente, alle 9,30 di sabato mattina la seduta ha avuto inizio. In questi casi le procedure parlamentari prevedono, oltre a una dichiarazione del Primo ministro in apertura di seduta, la presentazione da parte del Governo di una o più mozioni sul tema in questione, da sottoporre alla discussione e al voto dell'aula. Tuttavia, quando si tratta di mozioni che contengono proposte di indirizzo politico sostanziale e di estrema importanza (in questo caso l'approvazione di uno storico accordo sulla Brexit, appunto), i regolamenti parlamentari prevedono la possibilità per i deputati di proporre emendamenti. Prima dell'inizio della seduta ne vengono proposti diversi, ma lo Speaker John Bercow ne ammette solo due, perché particolarmente significativi e fondati.

Uno di questi è firmato dal deputato Oliver Letwin, un Conservatore ma da sempre molto critico con la linea politica di Johnson. Il suo emendamento prevede che nella seduta in corso la Camera non voti e tutto venga rinviato a dopo che sarà terminato l'iter parlamentare di un progetto di legge che provveda ad adattare l'ordinamento britannico alla fuoriuscita dall'Europa. Questo progetto di legge (EU Withdrawal Bill 2019) è già stato depositato ai Comuni ma il suo esame parlamentare non è ancora iniziato. Letwin dichiara di sostenere l'accordo tra Johnson e la UE ma non vuole che venga votato prima dell'approvazione di quella legge. E poiché è meglio fare tutto con calma è opportuno che il Parlamento rinvii ogni decisione e il Primo ministro chieda subito la proroga del termine con la lettera prevista dal Benn Act.

Nel primo pomeriggio di sabato 19 ottobre l'emendamento Letwin viene posto in votazione e approvato con una maggioranza di 322 contro 306.

A questo punto la vicenda piomba nel caos. I laburisti e le altre opposizioni insorgono chiedendo al Primo ministro di procedere ai sensi della legge ma Johnson si rifiuta di inviare la lettera a Bruxelles perché la situazione che si è venuta a creare non è ricompresa nei casi previsti dal Benn Act e chiede a Mr. Speaker di convocare la Camera lunedì per un voto definitivo sulle mozioni che sostengono l'accordo.

Poi, in serata, quando mancano pochi minuti a mezzanotte, se possibile le cose si complicano ulteriormente. Downing Street comunica che Johnson ha inviato a Tusk la lettera prevista dal Benn Act ma senza firmarla e accompagnandola con una seconda lettera con cui il Primo ministro illustra al Presidente del Consiglio UE le ragioni per cui ritiene un errore il rinvio della Brexit.