Brexit, Johnson battuto: primo sì alla legge che blocca il «no deal»

LONDRA - Boris Johnson incassa un'altra sconfitta dal Parlamento. Deputati di tutti i partiti, alleati per l'occasione, hanno approvato oggi per 327voti contro 299 in via definitiva una legge mirata a impedire al premier britannico di imporre un'uscita dall’Unione Europea senza un accordo il 31 ottobre. Johnson ha chiesto elezioni anticipate il 15 ottobre ma non ha il sostegno necessario di due terzi del Parlamento.



La legge

La legge che i deputati contrari a una hard Brexit hanno approvato in tempo record stasera stabilisce che non può esserci un “no deal” senza il consenso del Parlamento, concede tempo per raggiungere un nuovo accordo con la Ue al summit di ottobre ma, in caso di mancata intesa, costringe il premier a chiedere a Bruxelles un'estensione di tre mesi dell'articolo 50 fino al 31 gennaio 2020.

Ieri sera Johnson aveva subito la prima sconfitta quando i deputati avevano approvato con 328 voti a favore e 301 voti contrari la richiesta dell’opposizione laburista di votare la legge. Oggi il Parlamento ha seguito la procedura accelerata per superare in poche ore i tre stadi necessari perché la legge passi alla Camera dei Lord dove dovrà essere votata entro domani.

Se i Pari del Regno non bloccheranno l’iter legislativo, la nuova legge contro no deal dovrebbe ricevere il necessario via libera della Regina prima della sospensione del Parlamento decisa da Johnson. Dovrebbe essere una formalità, dato che l’ultima volta che un monarca inglese ha rifiutato di dare il sigillo reale a una legge è stato nel 1707.

Nemici del partito

Il tentativo di Johnson di imporre disciplina al partito non sembra essere riuscito. Il premier ha sospeso 21 deputati che ieri sera avevano votato contro il Governo e che non potranno quindi presentarsi alle prossime elezioni come candidati Tory.