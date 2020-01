Brexit: le conseguenze spiegate in 10 punti Dai turisti a chi si reca in UK per lavoro: ecco in breve le 10 cose importanti da sapere di Simone Filippetti

(lazyllama - stock.adobe.com)

3' di lettura

Passaporto: Dal 1 febbraio, formalmente il Regno Unito non farà più parte dell'area di libera circolazione di persone e merci. Uk non ha mai fatto parte della Convenzione di Schengen e dunque era sempre necessario il controllo di documenti di identità in partenza e in arrivo. Fino a oggi anche la Carta di Identità era accettata. Per il 2020, periodo di transizione, la Carta di Identità varrà ancora. Dal 2021, invece, per entrare in UK, a qualsiasi titolo, occorrerà avere un passaporto.

Visto: fino al 31 gennaio è stato possibile trasferirsi in UK per sempre o fermarsi e per tutto il tempo desiderato senza bisogno di alcun documento. Dal 1 Febbraio il Regno Unito diventerà un paese straniero a tutti gli effetti, come lo sono gli Stati Uniti, o il Giappone. Trasferirsi a Londra, per periodi superiori ai 3 o 6 mesi, sarà lo stesso che trasferirsi a New York o Dubai. Sarà dunque necessario un visto, per vivere e lavorare nel paese.



Vacanze: milioni di italiani ogni anno visitano Londra, per vacanze o solo nel fine settimana. Dal 2021 occorrerà un visto turistico. Ma saranno visti facilitati e si otterranno on line come accade oggi per molti paesi stranieri, per es. l'Esta degli Stati Uniti.



Shopping: tutti i grandi magazzini inglesi, le boutique di prestigio e i negozi medio-grandi consentono ai cittadini europei di pagare in Euro, sia con contanti che con bancomat/carte di credito. L'Inghilterra fa parte della Ue ma ha mantenuto la sterlina. In molti posti turistici erano ammesse entrambe le valute. Dal 1 febbraio questo non sarà più possibile. Saranno accettate solo le sterline.



Studenti: ogni anno migliaia di studenti, minorenni, vengono spediti, per brevi periodi, dalle famiglie in Inghilterra a studiare inglese. Occorrerà anche per loro un documento d'ingresso, ma non sono previsti particolari inasprimenti o difficoltà rispetto al passato.