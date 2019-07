Brexit, cosa possiamo aspettarci dal governo di Boris Johnson

L’ipotesi del FT: nuove elezioni per sbloccare l’impasse

In compenso, Johnson deve confrontarsi anche con un’opposizione interna. Il neopremier ha già allertato la sua squadra di governo per «preparare» il parlamento allo scenario di una rottura no-deal, divenuto tutt’altro che irrealistico fin dalle prime divergenze emerse con Bruxelles. Sì, ma come? L’opposizione laburista ha deciso, seppur tardivamente, di schierarsi contro il no-deal (e il remain dell’Isola nella Ue in caso di un nuovo referendum). Lo stesso Partito Conservatore, già in bilico, si è spaccato sulla nomina di Johnson e non riesce a compattarsi sulla prospettiva di un no-deal. Anzi.

Sono stati diversi deputati Tory «ribelli» ad approvare una mozione che impedisce al premier di sospendere l’attività del Parlamento per far passare un divorzio senza accordi dalla Ue. In questo scenario, il quotidiano britannico Financial Times ha ricostruito alcune opzioni sul tavolo di Johnson. Una delle più verosimili, dice l’FT, è la convocazione di elezioni generali entro la data fatidica del 31 ottobre. Johnson potrebbe cercare la legittimazione delle urne per incassare una buona maggioranza alla Camera dei Comuni e ottenere il via libera alla Brexit (deal o no-deal) entro la scadenza prefissata con la Ue. I media britannici contemplano anche l’ipotesi di una alleanza con il Brexit Party di Nigel Farage, il partito euroscettico sbarcato all’Eurocamera con 29 deputati. Il risultato sarebbe quello di tornare alla Camera dei Comuni con una «maggioranza decente», scrive l’Ft, anche se l’esito non è così scontato.

La squadra di Johnson

Come abbiamo accennato prima, Boris Johnson ha rivisto - pesantemente - la formazione del suo governo a Downing Street. Il ministero delle Finanze va a Sajid Javid, ex banchiere d’affari e figura in ascesa nel Partito conservatore, in successione a Philip Hammond. L’ex ministro della Brexit Dominic Raab torna in pista come responsabile del Foreign Office, l’equivalente degli Esteri. L’equivalente del ministero degli Interni va a Priti Patel, ultrà della Brexit e già ministra per lo Sviluppo internazionale, nota per alcune controversie (come la richiesta di reintrodurre la pena di morte nel Regno Unito o le sue dimissioni dopo aver organizzato un vertice con autorità israeliane senza il via libera del governo). Alla Difesa arriva l’ex militare Ben Wallace eal Commercio Liz Truss, figura vicina a Johnson. A far discutere è anche la scelta del nuovo leader della Camera dei Comuni, la figura incaricata di gestire i rapporti fra governo e Parlamento: l’arci-Brexiteer Jacob Rees-Mogg, uno fra i principali avversari dell’accordo di Theresa May ed euroscettico di ferro.