Brexit, cosa prevede il compromesso sul confine irlandese

Brexit: il nuovo “backstop” pensato per durare

Il nuovo backstop entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione, fissata al 31 dicembre 2020. In un comunicato, Bruxelles ha precisato che tecnicamente il nuovo backstop non è una polizza di assicurazione per evitare il ritorno di una frontiera in attesa dell'accordo di partenariato tra Unione europea e Regno Unito, «è una soluzione pienamente operativa da un punto di vista legale» che potrebbe rimanere in essere anche con l'entrata in vigore del partenariato.

Nel frattempo, il premier Johnson ha accettato che l’Irlanda del Nord debba alinearsi alle regole del mercato unico, in particolare per quanto riguarda la legislazione sui prodotti, le norme filo-sanitarie, le regole sugli aiuti di Stato, sulla produzione agricola. Nel contempo, l’uomo politico conservatore si è accordato sull’impegno di allineare le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) in Irlanda del Nord a quelle predominanti nella Repubblica d’Irlanda, per evitare concorrenza sleale.

Interessante è notare che secondo il nuovo accordo, il Regno Unito avrà piena libertà di negoziare accordi commerciali con il resto del mondo, applicandoli anche all'Irlanda del Nord «purché queste nuove intese non portino pregiudizio all'applicazione del protocollo» appena rinegoziato tra Londra e Bruxelles (articolo 4). Paradossalmente, neppure con la nuova intesa la libertà di manovra del premier Johnson in campo commerciale è piena e totale.

Brexit: destino dell’accordo appeso a Dup e laburisti

La partita europea appare pressoché chiusa, al netto dei tempi di finalizzazione giuridica e di ratifica parlamentare. Non è ancora chiaro invece se il premier Johnson potrà ottenere una maggioranza a Westminster. Un accordo di divorzio, quello negoziato dal governo May, fu bocciato tre volte negli scorsi mesi. Ruolo cruciale lo ha il Democratic Unionist Party, vale a dire un partito che conta a Londra una decina di parlamentari e che per ora esprime dissenso sul nuovo accordo.



Osservatori a Londra spiegano che per ottenere una maggioranza, il premier deve evitare al massimo franchi-tiratori nelle file dei conservatori così come deve attirare a sé il maggior numero possibile di parlamentari laburisti, soprattutto quelli che provengono da regioni che nel referendum del 2016 hanno votato Leave. Parlando qui a Bruxelles prima dell'inizio del vertice, il presidente francese Emmanuel Macron si è detto «relativamente fiducioso» su una ratifica da parte del Regno Unito.