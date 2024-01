Brexit: l’Ema rischia di pagare 450 milioni di euro per una sede vuota

L’Ema per recuperare almeno parte dei costi aveva quindi sub-affittato il suo ex quartier generale londinese a WeWork , il gruppo che fornisce spazi di lavoro condivisi e flessibili per start-up e professionisti.Il problema è che WeWork, dopo avere registrato grandi successi, è stata colpita dalla crisi e in particolare dalla pandemia, che ha fatto crollare la richiesta di uffici. L’avvento del lavoro remoto è stato fatale per il gruppo, che – in crisi di liquidità e a corto di inquilini - ha dichiarato fallimento nel novembre dello scorso anno.

Secondo fonti del Financial Times, dal primo gennaio di quest’anno WeWork ha smesso di pagare l’affitto all’Ema. L’Agenzia ha fatto sapere alle autorità Ue, che sono responsabili per ogni “buco” nel budget, di avere bisogno di 30 milioni di euro all’anno per far fronte alle spese dell’affitto e delle bollette. L’Agenzia ha detto alla Commissione bilancio del Parlamento europeo che ci sono poche probabilità di subaffittare di nuovo la sede, dato che il settore immobiliare commerciale in generale, e il segmento uffici in particolare, è in crisi, e il tasso di posti vacanti a Canary Wharf supera il 15%. In assenza di un nuovo inquilino l’Ema, e quindi la Ue, dovranno quindi sobbarcarsi le spese dell’affitto e delle bollette fino alla scadenza del contratto – nel 2039.

