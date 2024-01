Brexit costa caro all’Ue: 450 milioni di affitti

Ascolta la versione audio dell'articolo

LONDRA Brexit costa cara all’Agenzia europea del farmaco: il conto potrebbe arrivare a 370 milioni di sterline, pari a 450 milioni di euro, per pagare l’affitto di una sede vuota da anni. Dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, in seguito al referendum del giugno 2016, Londra aveva perso il diritto di ospitare la European Medicines Agency (Ema). L’agenzia è stata costretta a trasferirsi in un Paese Ue e aveva scelto Amsterdam come sua nuova sede. L’Ema contava quindi di scindere l’oneroso contratto di affitto che aveva siglato per 25 anni per la sua sede di Canary Wharf, il nuovo distretto finanziario londinese. L’agenzia non aveva però fatto i conti con il rigore delle norme inglesi sui “lease”.

Già nel 2019 l’Ema aveva tentato di annullare il contratto di affitto, sostenendo che Brexit era un evento straordinario e del tutto imprevisto che giustificava quindi una risoluzione anticipata del contratto.

L’Alta Corte inglese allora aveva respinto la richiesta dell’agenzia europea: il giudice aveva stabilito che non c’erano motivi sufficienti per non onorare il resto del “lease” e aveva quindi imposto all’Ema l’obbligo di continuare a versare l’affitto dovuto al Canary Wharf Group, proprietario dell’immobile.

All’epoca, gli esperti legali avevano dichiarato che in un periodo di transizione post-Brexit era importante dare certezze al mercato immobiliare e in generale sottolineare la validità dei contratti di ogni genere stipulati prima del referendum.

L’Ema per recuperare almeno parte dei costi aveva quindi sub-affittato il suo ex quartier generale londinese a WeWork, il gruppo che fornisce spazi di lavoro condivisi e flessibili per start-up e professionisti. Il problema è che WeWork, dopo avere registrato grandi successi, è stata colpita dalla crisi e in particolare dalla pandemia, che ha fatto crollare la richiesta di uffici. L’avvento del lavoro remoto è stato fatale per il gruppo, che – in crisi di liquidità e a corto di inquilini - ha dichiarato fallimento nel novembre dello scorso anno.