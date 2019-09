Brexit, Cox: «Parlamento illegittimo, blocca 17 milioni di persone che hanno votato leave»

3' di lettura

LONDRA – La migliore forma di difesa è l'attacco: ne è convinto Boris Johnson, che oggi è tornato a Londra in tutta fretta da New York per affrontare il Parlamento con toni battaglieri.

Reduce dalla sentenza-bomba della Corte Suprema, che ha stabilito che il premier ha agito in modo illegale e illegittimo nel sospendere il Parlamento per cinque settimane senza valide ragioni, Johnson non intende cospargersi il capo di cenere.

Il premier si rifiuta di dare le dimissioni, come è tornata a chiedere oggi l'opposizione, e non intendere chiedere scusa al Parlamento, al Paese o alla Regina, che è stata convinta con motivi pretestuosi a concedere la sospensione richiesta dal Governo. Downing Street ha confermato che Johnson ha parlato con Elisabetta II al telefono ieri sera, ma non ha reso noto dettagli della conversazione.

Il Parlamento di Westminster stamani ha potuto riprendere i lavori dopo la decisione della Corte Suprema e i deputati sono tornati in aula pronti alla rivincita. I partiti di opposizione sono uniti nella volontà di impedire un'uscita dall'Unione Europea senza un accordo il 31 ottobre e per questo hanno deciso di non votare la sfiducia al Governo, che porterebbe a elezioni anticipate prima della data prevista di Brexit.

Il Governo ha invece accusato i deputati dell'opposizione di essere «troppo codardi per andare al voto di fiducia».

A preparare il terreno per il discorso di Johnson è stato Geoffrey Cox, il procuratore generale il cui parere legale al Governo – che sospendere il Parlamento per cinque settimane era del tutto legittimo – si è rivelato clamorosamente sbagliato.