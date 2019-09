Brexit, dietrofront di Londra: diritti garantiti per 3 anni ai cittadini Ue Dopo Brexit chi entrerà entro il 2020 potrà ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. di Nicol Degli Innocenti

4' di lettura

Il Governo britannico fa marcia indietro sulla minacciata stretta all’immigrazione e mette in chiaro che i diritti dei cittadini Ue verranno tutelati. Il nuovo ministro dell’Interno, Priti Patel, il mese scorso aveva annunciato che la libertà di circolazione sarebbe cessata immediatamente il giorno dopo Brexit il 31 ottobre, causando sconcerto tra i cittadini europei incerti sui loro diritti. La battagliera chiusura della Patel era in netto contrasto con la posizione di apertura del premier Boris Johnson, che aveva più volte detto che i cittadini Ue «sono i benvenuti» e aveva rassicurato i residenti in Gran Bretagna del loro diritto a restare.

L’annuncio della Patel era anche contrario alle regole concordate con la Ue che prevedono un periodo di transizione e tutele per i cittadini anche in caso di uscita senza accordo o “no deal” il 31 ottobre. La libera circolazione non può cessare automaticamente per decreto, hanno precisato gli esperti.

In seguito alla minaccia di azioni legali e alle proteste delle imprese il ministero dell’Interno ha ora cambiato tono e ha precisato ieri che i cittadini Ue che arriveranno in Gran Bretagna prima del 31 dicembre 2020 avranno il diritto di restare per tre anni.

Le nuove regole

La libera circolazione delle persone verrà però sostituita da un “permesso di soggiorno temporaneo” (Euro Temporary Leave to Remain) che i cittadini Ue dovranno richiedere. Prima di ottenerlo saranno soggetti a controlli più severi degli attuali per verificare che non abbiano precedenti penali. «Intendiamo riprenderci il controllo dei nostri confini - ha dichiarato la Patel -. I controlli saranno rigorosi per impedire a criminali di entrare in Gran Bretagna, e in futuro avremo un sistema di immigrazione a punti basato sul talento e le competenze delle persone e non sul loro Paese di origine».