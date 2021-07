Brexit, doppia tregua Londra-Ue: niente quarantena agli europei vaccinati e stop alla causa sull’Irlanda del Nord

3' di lettura

Tregua estiva tra Regno Unito e Unione Europea. Bruxelles ha sospeso le azioni legali contro il Governo britannico per dare spazio a ulteriori negoziati bilaterali sul controverso protocollo irlandese. Londra ieri ha allentato le restrizioni sui viaggi, consentendo ai cittadini europei che sono stati vaccinati di non fare la quarantena al loro arrivo in Gran Bretagna.

Al termine di una riunione del Governo è stato annunciato che i cittadini Ue e Usa che hanno ricevuto due dosi di vaccino saranno trattati esattamente come i cittadini britannici e non dovranno isolarsi per dieci giorni al rientro da Paesi sulla «lista gialla», che comprende l'Italia e quasi tutti i 27. Chi arriva dalla Francia deve invece fare la quarantena.

Da lunedì niente quarantena per i cittadini Ue

Allo stato attuale solo i residenti in Gran Bretagna che sono stati vaccinati dal servizio sanitario nazionale (Nhs) possono evitare la quarantena al rientro dall'estero. Le nuove regole entreranno in vigore lunedì mattina. I cittadini europei o americani dovranno comunque fare un test prima di atterrare in Gran Bretagna e poi il secondo giorno dopo il loro arrivo.I controlli non dovrebbero creare difficoltà ai confini per i cittadini europei, dato che il “green pass” verrà riconosciuto.

Ci sarà quindi reciprocità con i numerosi Paesi europei che accettano già il “Covid pass” britannico. L'Italia non è tra questi, dato che Roma per ora non riconosce la validità dei vaccini effettuati nel Regno Unito.La situazione è più complessa per i cittadini americani, che non hanno un pass online ma solo un documento cartaceo che certifica l'avvenuta vaccinazione. Nonostante questo, Londra ha agito unilateralmente per facilitare gli arrivi dagli Usa senza attendere un'intesa bilaterale.

Gli Stati Uniti infatti hanno deciso di mantenere le restrizioni in vigore e non solo non accettano il Covid pass britannico ma non consentono l'ingresso nel Paese a chi è stato in Gran Bretagna nelle due settimane precedenti a causa del timore di “importare” la variante Delta. I cittadini americani sono “fortemente sconsigliati” dal viaggiare verso il Regno Unito.