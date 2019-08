Brexit, i due fronti opposti che si sfidano sul «no deal»

Le promesse del Governo

Johnson ha annunciato oggi che i negoziatori britannici avranno incontri più frequenti con le controparti Ue a Bruxelles nelle prossime settimane per tentare di trovare un compromesso prima del summit europeo del 17 ottobre.

Il premier si è impegnato ad attuare Brexit entro la data prevista del 31 ottobre “a qualsiasi costo” ma insiste che preferirebbe uscire con un accordo. Johnson si era anche detto disposto a fare proposte nuove e credibili alla Ue per sbloccare i negoziati, ma per ora non ha reso note le sue intenzioni, limitandosi a dichiarare che la backstop va del tutto eliminata.

La polizza di assicurazione per impedire il ritorno a controlli al confine interno in Irlanda è la parte più controversa dell'accordo di recesso che il Parlamento di Westminster ha bocciato per tre volte. Bruxelles ha ribadito di attendere “proposte concrete” da parte di Londra.

Le strategie dell'opposizione

Molti deputati non condividono l'ottimismo di Johnson che un accordo con la Ue è ancora possibile nel breve tempo a disposizione e si stanno mobilitando per bloccare un “no deal”. L'alleanza tra parlamentari di tutti i partiti si sta rafforzando e punta ad approvare una legge per rinviare Brexit in tempo record la settimana prossima, tra martedì 3 settembre quando riprendono i lavori dopo la pausa estiva e il 10 settembre quando il Parlamento sarà chiuso per ordine del Governo.

Per raggiungere l'obiettivo i deputati sono diposti a proseguire i lavori della House of Commons anche durante il fine settimana. Stamani il notabile conservatore, Sir Oliver Letwin, ha confermato di avere discusso delle procedure pratiche per accelerare i tempi con lo Speaker del Parlamento, John Bercow, che ha criticato la decisione del Governo di sospendere il Parlamento come “un oltraggio alla Costituzione”.